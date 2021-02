La UAR espera que vuelvan los torneos regionales a mitad de año

Compartir

El presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Marcelo Rodríguez, adelantó que en 2021 no se llevará a cabo el Nacional de Clubes ni el Torneo del Interior y que los regionales podrían volver en el segundo semestre.

Rodríguez, flamante mandatario de la Sanzaar (entidad que reúne a las uniones de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina), dijo que “está previsto que el certamen regional de clubes vuelva a mitad de año”. “La competencia regional involucra mayor cantidad de jugadores que la competencia nacional, por eso en 2021 pensamos prescindir del Nacional de Clubes y del Torneo del Interior y poner más foco en lo regional”, apuntó.

Por lo tanto, el Regional NEA que contempla a los clubes de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones volvería a competir en el segundo semestre del presente año. La última edición de este certamen se disputó en el 2019 y el campeón fue Curne que venció en la final a Aguará de Formosa.

De acuerdo con la planificación que había presentado la UAR para el 2020, temporada que después quedó suspendida por la pandemia del coronavirus, el NEA tenía un representante en el Torneo del Interior A y dos equipos debían disputar una instancia nivelación para ingresar al Torneo del Interior B. Todo esto, nuevamente, queda paralizado.Por otra parte, Rodríguez también comentó que “sobre final de año, más cercano a noviembre, apuntamos a jugar el Argentino Juvenil, torneos de rugby femenino de Seven, y si las circunstancias nos acompañan también llegaremos al Seven de la República masculino y femenino, un evento histórico para el rugby argentino”.

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación autorizó el protocolo que presentó la UAR y habilitó la práctica del rugby a nivel clubes. “Las Uniones están haciendo planificaciones con respecto a lo que pueden ser sus inicios de competencia según lo que rige en cada jurisdicción. La gran aspiración es volver a tener actividad en los clubes porque es algo vital para el futuro del rugby argentino, de la manera en que se pueda, haciendo actividad física o entrenando bajo ciertas condiciones: jugando lo más que podamos, pero cuidándonos. Hay que tener equilibro y manejar la ansiedad con responsabilidad”.

Por el momento, la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), que reúne a equipos de Corrientes y Chaco, tiene previsto retomar su competencia el 20 de marzo con un certamen Apertura entre los clubes de la misma provincia. Es decir, en Corrientes competirán entre sí Aranduroga, San Patricio y Taraguy, mientras que en Resistencia lo harán Curne, Regatas y Sixty.

Posteriormente llegará el Oficial ya con un formato donde se cruzarán las entidades de las dos provincias. Mientras que para la competencia de Desarrollo, que incluye a clubes del interior de Corrientes y Chaco, se estudia jugar bajo el formato de burbuja en cada jurisdicción.

La Urne renovará sus autoridades el próximo viernes 26 del presente mesa. En la oportunidad será electo como nuevo presidente Eduardo Gómez Vara (San Patricio). Una vez que asuma la nueva Comisión Directiva se oficializará cómo será el regreso a la competencia después de más de un año sin actividad a causa de la pandemia del coronavirus.

