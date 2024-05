La UCR criticó a Javier Milei y pidió una «política exterior madura y responsable»

En medio de un episodio de fuerte tensión diplomática entre Argentina y España, tras los dichos del presidente Javier Milei, la Unión Cívica Radical emitió un comunicado donde pidió tener una «política exterior madura, responsable, acorde a los intereses nacionales y no un mero capricho ideológico personal».

El cruce comenzó luego de que, durante la clausura del evento partidario, Milei tildara de “corrupta” a la mujer del presidente español Pedro Sánchez, en relación a la investigación judicial contra Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias.

Tras esta acusación, el gobierno español decidió intervenir y llamar a consultas a la embajadora en Buenos Aires, al afirmar que las palabras del argentino habrían llevado “las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave hasta el momento”, según expresó el canciller español.

La UCR criticó el cruce de Javier Milei con Pedro Sánchez y lo tildó de un «berrinche ideológico»

«En menos de seis meses de gestión el presidente Milei género conflictos diplomáticos, solo en Iberoamérica, con Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador y en las últimas horas, una vez más, con España. Todos paises que a lo largo de la historia tuvieron una fraterna relación con Argentina», cuestionó la UCR.

Además, señalaron que todos estos cruces no fueron «producto de desacuerdo entre los intereses nacionales» sino que se trató de «meros berrinches ideológicos del presidente».

En esa misma línea, criticaron que desde su llegada a la Casa Rosada, el jefe de Estado «viaja por el mundo cumpliendo una agenda personal» y «generando acciones que ponen en riesgo las relaciones diplomáticas con el país».

Finalmente, cerraron el texto al remarcar que «Milei debe entender que no es más candidato ni referente de un grupo ideológico internacional», sino el «presidente de todos los argentinos y debe actuar en consecuencia».