La UCR de Formosa acusa al oficialismo de «atropello y soberbia» en la Convención Constituyente, pero no dejarán sus bancas

En una contundente conferencia de prensa, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Formosa, Miguel Montoya, criticó duramente al oficialismo en el marco de la Convención Constituyente. Según el líder radical, el partido gobernante no busca el debate ni el consenso, sino que impone su agenda con «atropello y soberbia».



Montoya recordó que la reforma constitucional fue impulsada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, producto del trabajo de la UCR, que obligó a modificar la Constitución provincial para eliminar la reelección indefinida de gobernador y vicegobernador.



"No aceptamos que nadie nos señale con un dedo"



El presidente de la UCR manifestó que la situación actual en la Convención no es nueva, y la comparó con lo que sucede habitualmente en la Legislatura provincial, donde «no se debate ni se tratan proyectos de la oposición». Denunció que a menudo se les corta la palabra a los legisladores y se impone una agenda unilateral de temas que, según él, están alejados de los problemas reales de los formoseños.



En un tono enérgico, Montoya enfatizó que «la democracia en este país no se forjó abandonando las luchas» y que el primer respeto de la democracia es «debatir, exigir y exponer las ideas, aun en la más absoluta de las minorías».



«Muchos de los hoy ofendidos y asustados fueron cómplices»



El dirigente radical hizo hincapié en que su partido representa a «miles de formoseños que se jugaron por un cambio» al elegir a convencionales constituyentes de la oposición. Sostuvo que su decisión de no abandonar la lucha se debe a la responsabilidad que tienen con quienes confiaron en ellos para lograr una «Formosa diferente con una constitución moderna y republicana».



En una de las partes más confrontacionales de su discurso, Montoya se dirigió a aquellos que hoy critican las «actitudes antidemocráticas» del oficialismo. «Muchos de los hoy ofendidos y asustados por las actitudes antidemocráticas fueron cómplices de haber construido este régimen», afirmó.

Concluyó su mensaje acusando a estos actores de «militar la boleta azul con recursos del Estado», mientras la UCR «denunciaba siempre el fraude, la corrupción, el narcotráfico y sostenía las banderas de la democracia y la república».