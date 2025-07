La UCR Formosa respondió con dureza a las acusaciones de Gabriela Neme

En un comunicado difundido este martes, el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) y el bloque de diputados provinciales del partido salieron al cruce de las declaraciones de la diputada Gabriela Neme, a quien acusan de formular «reiteradas, groseras e infundadas» acusaciones contra el espacio.

«Expresamos nuestro rechazo absoluto tanto a su conducta temeraria como a sus falsas acusaciones», señalaron desde la UCR, en referencia a los cuestionamientos lanzados por Neme antes, durante y después del acto resolutivo de proclamación de los diputados provinciales electos.

Desde el radicalismo provincial recordaron que han participado de todos los procesos electorales pese a considerar injusto el sistema vigente en Formosa, especialmente la ley de lemas y la reelección indefinida. «Lo hicimos como una decisión política, para no dejar sin representación a miles de formoseños que creen en un gobierno diferente», explicaron.

En el documento, la UCR remarcó su histórica postura crítica frente al modelo político encabezado por Gildo Insfrán, subrayando que han denunciado sistemáticamente «la arbitrariedad, la corrupción y el autoritarismo», incluso —afirman— en momentos en que otros actores, como la propia Neme y su entorno político, «miraban hacia otro lado o eran parte del sistema».

A modo de ejemplo, mencionaron a exreferentes radicales como Ricardo Giménez, Juan Carlos Amarilla y Gabriel Hernández, entre otros, quienes —según indican— fueron víctimas del mismo sistema electoral que hoy Neme cuestiona, al no poder acceder a cargos a pesar de haber sido votados por la ciudadanía.

También citaron el caso reciente del candidato a concejal Enzo Casadei, que quedó fuera del Concejo Deliberante capitalino pese a haber obtenido más votos que otros postulantes que sí accedieron a una banca. «No salimos a denunciar pactos ni connivencias», remarcaron.

En un tono más enfático, recordaron que fue la UCR la que impulsó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la acción que declaró inconstitucional la reelección indefinida en la provincia. «Antes de acusarnos, al menos mire la carátula del expediente», lanzaron en alusión directa a la diputada.

Finalmente, el comunicado cierra con una firme advertencia: «La lucha contra el modelo del gildismo no empezó ni terminará con una persona. Es una lucha colectiva de quienes creemos que Formosa necesita un cambio. No vamos a tolerar calumnias ni descalificaciones sin sustento, y menos de quienes han sido parte del régimen y hoy pretenden olvidar su pasado».