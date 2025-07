La UCR formoseña acude a la Corte Suprema contra la Ley de Lemas: «Es una democracia de cartón»

La diputada provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Agostina Vilaggi, confirmó en el programa «Exprés en Radio» de FM VLU 88.5 la presentación de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Ley de Lemas que rige en Formosa desde 1989. La legisladora, una de las principales impulsoras de la iniciativa, denunció que este sistema electoral, sumado a la reelección indefinida, «ha hecho mucho daño a la democracia formoseña» y vulnera derechos constitucionales.



Un sistema que «inclina la cancha» a favor del oficialismo



Villaggi, en diálogo en el programa radial, enfatizó que la Ley de Lemas, tal como está diseñada y aplicada en Formosa, coloca a los partidos de la oposición en una clara situación de desigualdad frente al oficialismo. «La ley de lema ha sumado a la reelección indefinida, nosotros creemos que son las dos columnas sobre las que se para el justicialismo para obtener un número holgado en cada elección», afirmó la diputada.



Uno de los puntos centrales de su argumentación es el manejo absoluto de los recursos del Estado por parte del oficialismo, que, según Villaggi, son utilizados para financiar campañas electorales «carísimas». En este sentido, la diputada criticó el elevado gasto en la impresión de boletas y el sostenimiento de los sublemas, que funcionan como «una gran colectora de votos para un candidato en particular».



Desigualdad en la competencia y el daño a la República



La legisladora radical también subrayó la desigualdad en la cantidad de sublemas que cada partido puede presentar. Mientras el justicialismo puede competir con «50 o más» sublemas, la oposición, como la Confederación que integró la UCR en la última elección, lo hace con apenas una docena. «No es lo mismo competir con 56 sublemas como lo hizo el justicialismo en esta última elección o como lo hicimos nosotros desde la Confederación con apenas 12 sublemas», explicó.



Pero más allá de la cuestión económica y numérica, Villaggi sostuvo que la Ley de Lemas «lesiona la República y la democracia». Según su análisis, este sistema permite al oficialismo obtener una cantidad abrumadora de votos (más del 60%), lo que anula los frenos y contrapesos que deben existir entre los poderes del Estado. «Si no existen los frenos y contrapesos porque hay un manejo absoluto de estos poderes muy importantes para el mantenimiento de una democracia y una república, bueno, estamos hablando de que así como la reelección indefinida vulnera el principio republicano de gobierno porque no permite la alternancia, la ley de lema vulnera el principio republicano de gobierno porque no permite que existan los frenos y contrapesos o la independencia entre los distintos poderes del Estado», argumentó.



Recurso directo a la Corte Suprema por «gravedad institucional»



La decisión de la UCR de acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia originaria se fundamenta en la «gravedad institucional» que, a su juicio, impera en Formosa. Villaggi denunció la parálisis de expedientes referidos a la Ley de Lemas en el Superior Tribunal de Justicia provincial, que llevan más de un año y medio sin movimiento. «La justicia en Formosa obstruye la posibilidad de que nosotros podamos acceder a la Corte Suprema de Justicia a través de apelación», afirmó.



La diputada confía en que la Corte intervenga si entiende que la situación en Formosa amerita su acción directa. Si bien reconoció que existen antecedentes donde el máximo tribunal ha sostenido que la Ley de Lemas es competencia de cada provincia, Villaggi confía en que el caso formoseño es distinto. «Vamos a hacer un planteo exclusivo por la provincia de Formosa, demostrando la vulneración de derechos constitucionales de forma clara, como, por ejemplo, el principio de igualdad», sentenció.



La presentación ya fue realizada hace aproximadamente 15 días, y la UCR espera que, una vez finalizada la feria judicial, el expediente comience a tener movimiento. La diputada concluyó la entrevista con una contundente frase: «Estamos convencidos que en Formosa existe una democracia de cartón, una democracia que está escrita, pero que en la realidad no se aplica, y creo que es consecuencia de este sistema electoral».