La UCR Formoseña proclamó a Diego Dos Santos como Pre-Candidato a Diputado Nacional con la mira en la “Unidad Opositora”

La Junta Electoral Partidaria de la Unión Cívica Radical (UCR) del distrito Formosa ha oficializado y proclamado a sus precandidatos a diputados nacionales para las próximas elecciones legislativas de octubre.



La lista única, resultado de la unificación de diversas líneas internas del partido (azul, rojo, bordó y gris), está encabezada por Diego Dos Santos, seguido por María de los Ángeles Cantón como segunda candidata. Como suplentes figuran Richard Jaquet y Norma Rigonato.



En diálogo con el programa radial “Expreso en Radio” (FM VLU 88.5), Diego Dos Santos, exdirector del PAMI en la provincia, aclaró su condición de precandidato y explicó el nuevo proceso electoral tras la eliminación de las PASO. “Lo que pasa es que al no estar las PASO, el juzgado federal nos dice: ‘Bueno, ¿cómo eligen ustedes sus candidatos?’ Y nosotros, según la carta orgánica del radicalismo, los elegimos dentro de las internas, en este caso internas cerradas”, señaló Dos Santos. La decisión de llevarlo como único precandidato, agregó, surgió del consenso de todos los sectores del radicalismo.



Un Recorrido Político con Raíces Radicales y Compromiso Social



Dos Santos, quien milita en el radicalismo desde los 18 años, destacó el honor y la responsabilidad que implica esta postulación. Recordó su trayectoria, que incluye haber sido concejal en Estanislao del Campo (2009-2013) y presidente del PAMI en Formosa. Sobre su salida del organismo, explicó: “Fue un corto recorrido porque justamente mi salida del PAMI fue a través de unas diferencias que tuve con el entonces jefe de gabinete Marcos Peña, no me gustaba cómo estaba llevando la política hacia los jubilados y por esa razón di un paso al costado, justamente defendiendo a los jubilados”.



Actualmente, Dos Santos se desempeña en la actividad privada como contador, pero enfatizó que nunca se ha desvinculado de la militancia. La oportunidad de volver a un primer plano político, según sus propias palabras, es asumida con la convicción que le otorga su experiencia y su deseo de construir una “oposición constructiva”.



La Boleta Única y el Desafío de la Unidad Opositora



Uno de los puntos clave abordados en la entrevista fue la importancia de la boleta única, sistema que se implementará en Formosa para los comicios de octubre. Dos Santos se mostró optimista al respecto, destacando que eliminará “el manoseo de la boleta de papel” y obligará al elector a pensar más su voto. “El elector va a tener que marcar al diputado que quiere votar, al candidato que quiere votar”, explicó, basándose en su experiencia como fiscal en las elecciones de Santa Fe. Subrayó la necesidad de una intensa campaña de concientización para educar a los votantes sobre este nuevo sistema.



Respecto a las alianzas de cara a octubre, Dos Santos reconoció la complejidad del escenario político formoseño. “Nosotros, si no vamos unidos, no tenemos mucha chance de conservar el diputado nacional”, afirmó, haciendo referencia a la “estructura que tiene mucho dinero” del oficialismo provincial. No obstante, manifestó que hay un buen diálogo con el sector de Pautrón y la intención de establecer conversaciones con todos los demás sectores opositores al “régimen de Gildo Insfrán”.



“La idea es ir todos juntos. Puede quedar mi candidatura o no. Yo tengo lo suficientemente claro eso de que en esta negociación, justamente cuando se está negociando con los otros sectores, uno hay que ceder algunas cosas para poder llegar a la unidad de la oposición y esa es la que queremos”, enfatizó Dos Santos, marcando la prioridad de la UCR por lograr un frente homogéneo que optimice sus posibilidades en las urnas.



Una Oposición Constructiva con Proyectos para Formosa



Dos Santos expresó su deseo de trabajar desde el Congreso Nacional para tramitar políticas públicas con resultados visibles en la provincia. Con un posgrado en gestión de gobierno, se propone utilizar esa experiencia para “traer algo apacible para Formosa”. Mencionó la posibilidad de gestionar la ampliación del presupuesto para obras, incentivos fiscales para la producción y el comercio, y la generación de empleo. “No solamente levantar la mano, sino también trabajar activamente dentro de las comisiones”, remarcó.



La fecha límite para la conformación de alianzas es el 7 de agosto, mientras que la presentación de candidatos definitivos será el 17 de agosto. Solo entonces se confirmará si Diego Dos Santos será oficialmente el candidato a diputado nacional por la UCR, representando la unidad de la oposición formoseña.