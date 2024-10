“La UCR reafirma compromiso con la educación pública y salarios dignos”

Este fin de semana, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) Miguel Montoya visitó el piso de Expres en Radio, donde abordó diversos temas de actualidad, con énfasis en la educación universitaria y la situación de los trabajadores del sector público. Cabe recordar que la semana pasada Montoya participó en la marcha universitaria, evento que reunió a distintos sectores en defensa de la educación pública, y dejó en claro la posición histórica de su partido respecto a este tema.

“Estamos aquí por una lucha histórica, que el radicalismo ha mantenido por más de 100 años”, afirmó Montoya. Recordó que la UCR fue pionera en la Reforma Universitaria de 1918, un hito que estableció en Argentina el principio de la educación pública gratuita, laica y de calidad. “Desde entonces, hemos reafirmado nuestro compromiso en cada una de las Convenciones Nacionales del partido, defendiendo una política universitaria que favorezca a todos los argentinos”, añadió.

El diputado se refirió también a los recientes cuestionamientos que apuntan a la supuesta malversación de fondos en las universidades. “Es falso que el radicalismo se oponga a las auditorías. De hecho, existe un capítulo entero en la Ley vetada que mejora los controles y auditorías, un pedido expreso de nuestra fuerza política”, aseguró Montoya. Destacó la importancia de que la Auditoría General de la Nación (AGN) cumpla con su deber de auditar las cuentas públicas.

“La solución no es desfinanciar a las universidades nacionales. Lo que necesitamos es un control efectivo. Si hay individuos que han robado, deben ser llevados ante la justicia, sin importar su afiliación política. En la UCR no hay lugar para la defensa de los corruptos”, sentenció el legislador, haciendo un llamado a las autoridades para que “no utilicen el discurso de la corrupción como excusa para recortar los fondos destinados a la educación”.

Durante su intervención, Montoya también recordó a los héroes formoseños y la reciente decisión del Estado Nacional de materializar un decreto que reconoce a sus familiares. “Nuestros héroes han sido reconocidos por los formoseños desde hace tiempo, pero sus familiares han sufrido durante 49 años. Hoy, muchos podrán recibir una indemnización que, más allá de lo económico, representa un reconocimiento al sacrificio realizado. Es una caricia al alma”, dijo.

Lucha de

judiciales de Formosa

El diputado no esquivó el tema de los sobresueldos en el Poder Judicial, que han generado un amplio descontento entre los trabajadores del sector. “Es un escándalo que quienes tienen la responsabilidad de administrar la justicia no lo hagan de manera interna con sus empleados. Hay familias atornilladas en el sistema judicial que actúan como si tuvieran una herencia especial que les otorga derechos que no deberían tener”, expresó Montoya, refiriéndose a las denuncias sobre la existencia de estos sobresueldos.

“Vamos a luchar por salarios dignos para todos los empleados, sin importar quién los pague. Hemos recibido críticas por haber estado en la marcha universitaria, pero somos coherentes en nuestra lucha”, agregó, indicando que es necesario exigir respuestas a aquellos que reclaman financiamiento universitario y salarios que superan los de la provincia, sin mencionar los aumentos otorgados ni los sobresueldos ocultos.

“Al radicalismo lo encontrarán siempre en la lucha por la dignidad de quienes trabajan. Después, que los demás expliquen por qué reclaman a unos y no a otros”, cerró Montoya, reafirmando el compromiso de su partido en la defensa de la educación pública y los derechos laborales.

Con una agenda que abarca tanto la defensa de la educación como la exigencia de justicia social, Montoya se posiciona como un referente del radicalismo en un contexto político en el que la educación y el bienestar de los trabajadores son temas centrales del debate público.