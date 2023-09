La UCR se ilusiona con dar el batacazo en Chaco: las cartas que se juegan y la figura que podría sumar peso

Maximiliano Pullaro y Gustavo Valdés viajaron a la provincia para participar del cierre de campaña de Leandro Zdero. Juntos por el Cambio confía en llegar a un balotaje con Jorge Capitanich. Bullrich viajará para esperar los resultados en el búnker.

“Ya un balotaje en Chaco es para festejar”, adelantan los dirigentes radicales más importantes.

El próximo domingo, Jorge Capitanich buscará reelegirse en su cargo, luego de haber perdido en las PASO, golpeado por el caso Cecilia Strzyzowski. De esa elección salió ganador Leandro Zdero, un radical que responde a Gustavo Valdés, el mandatario correntino que -de ganar en el norte- sumará fuerza en la interna para liderar la renovación de la UCR, que deberá renovar autoridades en diciembre próximo.

Aunque Juntos por el Cambio sufrió el golpe de quedar posicionado -a nivel nacional- como segunda fuerza en las PASO del 13 de agosto, mantiene un buen desempeño en los comicios provinciales. De hecho, dio el batacazo en territorios como San Juan, San Luis y Chubut. Este último domingo el radical Maximiliano Pullaro arrasó en Santa Fe y esperan dar la sorpresa en Chaco, donde descuentan que habrá segunda vuelta.

Tal es el peso que sumó Pullaro en Juntos por el Cambio que este jueves fue invitado a participar del cierre de campaña de Zdero. “Se vienen tiempos y momentos de cambio en la República Argentina y, como este domingo vivimos en Santa Fe, el próximo domingo lo vamos a vivir en Chaco. Vamos a trabajar para cambiar esta realidad porque la injusticia y el populismo se empiezan a terminar en nuestro país. Se vienen momentos diferentes con gobernantes diferentes, que dan la cara por los problemas que hay”, expresó en su discurso.

El santafesino logró un amplio triunfo en su provincia que le otorgó no sólo un alivio a la coalición opositora sino también un impulso a Evolución, el sello de Martín Lousteau, quien venía golpeado por haber perdido la interna en el territorio porteño y por la derrota en la ciudad de Córdoba con Rodrigo de Loredo.

Lousteau fue el responsable del ingreso de Pullaro a Juntos por el Cambio. Como adelantó Infobae, en Evolución planean recuperarse y posicionarse como fuerza nacional con el despliegue en dos de las provincias más importantes del Padrón Electoral: Santa Fe y localidades del interior bonaerense. Además, el ex ministro de Economía piensa liderar la renovación del partido centenario. En diciembre próximo se elegirán las autoridades del Comité Nacional, donde se descuenta que Gerardo Morales no seguirá al frente.

Pero otro actor comenzó a tomar fuerza en la interna radical. Se trata de Gustavo Valdés, quien fue reelegido como gobernador de Corrientes en el 2021 con el 76,76% de los votos y, además, su provincia fue una de las dos -junto con Entre Ríos – en las que Juntos por el Cambio ganó el 13 de agosto con más del 34 por ciento. A ese panorama, se le sumará la posibilidad de ganar Chaco, con su aliado Zdero.

Se debe a que el candidato chaqueño es un hombre que responde a Valdés. De hecho, el correntino viajó a Chaco para el acto de la tarde, donde destacó: “El cambio no puede esperar en la República Argentina. Leandro Zdero y todo su equipo de trabajo vienen a proponer en la provincia de Chaco un cambio profundo. Estoy seguro de que el cambio es aquí y ahora”.

Según pudo saber Infobae, Valdés también viajará a la provincia este domingo para aguardar los resultados con Patricia Bullrich y Zdero en el búnker opositor. En las PASO locales, Juntos por el Cambio se impuso con el 42% ante el oficialista Frente Chaqueño, que llegó al 37%.

Aunque los dirigentes de la coalición opositora reconocen que será difícil vencer al aparato oficialista, lograr un balotaje entre Capitanich y Zdero – a definirse en octubre – le sumará poder a Bullrich en su carrera presidencial. La última vez que Chaco tuvo una segunda vuelta fue en 1995, que se disputó entre Ángel Rozas y Florencio Tenev. A partir de entonces, el peronismo ganó con comodidad.

“El domingo vamos a dar vuelta la página y los chaqueños vamos a hacer Historia en la provincia. A partir del 10 de diciembre en el Chaco va volver la austeridad, la transparencia, la libertad y la democracia. Necesitamos un gobierno de datos abiertos con información pública y que haga las cosas bien. Estamos convencidos de que tenemos que avanzar fuertemente en un gobierno que tenga la misma agenda que tiene la gente”, cerró Zdero en el cierre de campaña.

