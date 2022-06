La UCRA advierte sobre una «inminente» medida de fuerza en Crucero del Sur

Compartir

Luego de múltiples reuniones y varios paros en todo el país, el sector que nuclea al transporte urbano de pasajeros llegó a un acuerdo para abonar los salarios con sus respectivos incrementos para los primeros días de este mes, algo que algunas empresas informaron, finalmente no podrán afrontar. Ante esto, «es inminente ir a una medida de fuerza el día martes», advirtió Javier Oviedo, Secretario General de la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), al Grupo de Medios TVO.

«Lo que planteamos es nuestra preocupación a raíz de los anuncios de la empresa prestataria del transporte público de pasajeros, de no abonar los sueldos con los respectivos aumentos acordados el 19 de mayo pasado entre Nación, las provincias, las empresas y los gremios», manifestó Oviedo.

El anuncio se hizo en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), en la que los representantes de diferentes gremios plantearon situaciones específicas de cada sector.

Específicamente, lo que se avizora en el sector del transporte de pasajeros fue calificado como «una situación muy incómoda», al tratarse del salario de sus trabajadores.

«Así que, si no es abonado el día lunes con los aumentos correspondientes, es inminente ir a una medida de fuerza el día martes», adelantó Oviedo.

La empresa prestataria, Crucero del Sur, habría manifestado que no posee los fondos necesarios para abonar los aumentos salariales acordados el mes pasado y que fueron asumidos mediante un acta acuerdo. En la misma situación estarían las empresas en la provincia de Córdoba.

En ese sentido, el Secretario General de UCRA, señaló que «es muy extraño que no se pueda abonar algo que firmaron en un acta compromiso. Son dos las provincias en el país que están en esta situación, que son Formosa y Córdoba, en donde las provincias no cumplieron con las compensaciones que le tienen que otorgar a las empresas».

«Nosotros lo que no queremos es que el hilo se corte por lo más fino como es el trabajador y sobre todo en el usuario que padece esta situación también, cuando al trabajador no le queda otra que ejercer el derecho de huelga cuando su sueldo está en riesgo», añadió el gremialista.

De esta manera, la semana que viene podría existir un nuevo conflicto que afecte al servicio que presta Crucero del Sur en la ciudad y miles de formoseños se vean afectados. «No se de donde va a salir la plata, pero el acuerdo lo firmaron las provincias con Nación; también está estipulado que de no haber cumplimiento surgirán estas situaciones», concluyó Oviedo.

