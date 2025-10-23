La UE aplazó el uso de activos rusos para Ucrania

La Unión Europea (UE) no ha conseguido, tras intensas negociaciones en Bruselas, dar luz verde al uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania. El principal obstáculo lo marcó Bélgica, país donde se encuentra depositada la mayor parte de los fondos soberanos rusos bajo custodia de la cámara de compensación Euroclear.

El valor de estos activos asciende a unos 200.000 millones de euros (aproximadamente 225.000 millones de dólares), y el plan que se discutía pretendía utilizar unos 140.000 millones de euros de ese monto para un préstamo a Kiev, con el objetivo de cubrir sus necesidades presupuestarias y militares para los años 2026 y 2027. Los líderes europeos, con la excepción de Hungría, decidieron este jueves posponer cualquier decisión concluyente y trasladaron a la Comisión Europea la tarea de presentar nuevas “opciones de apoyo financiero” lo antes posible para la agenda del próximo Consejo Europeo, previsto para diciembre.

La propuesta planteada por Bruselas consistía en que ese apoyo adoptara la forma de un préstamo de reparación: el dinero procedente de los activos rusos congelados se entregaría a Ucrania a interés cero y solo debería ser devuelto en el caso de que Rusia pusiera fin a la guerra y abonara las reparaciones correspondientes por los daños causados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expuso que no se trata de una confiscación definitiva, ya que Rusia mantendría sus derechos sobre los activos y podría reclamarlos si cumpliera con las condiciones impuestas.