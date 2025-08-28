La UEAR se enfrentó a los tiros con cuatreros

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) y Sección Banco Payagua se enfrentaron a tiros con abigeos en la Colonia Campo Hardy y establecimiento ganadero San Lorenzo, sin que se registren heridos.

La UEAR intensificó los recorridos preventivos en sectores rurales de la provincia, con el objetivo de desalentar hechos de abigeato, caza furtiva y otros delitos que afectan a la producción ganadera y la seguridad en las zonas de frontera.

En ese sentido, desde tempranas horas del miércoles último, personal policial realizó un patrullaje montado a caballo por la colonia Campo Hardy, verificándose alambrados perimetrales y entrevistas a puesteros de la zona.

Durante la tarde, otro equipo de la unidad especial realizó lo propio en la estancia San Lorenzo, ubicada en jurisdicción de la localidad de Herradura.

Los policías recorrieron montados y de a pie, con controles en sectores estratégicos, debido a que es una zona ribereña de difícil acceso, lindante con el Río Paraguay, punto vulnerable para el ingreso y salida de personas y bienes de manera ilegal.

En medio de esa tarea, alrededor de las 19:30 horas, en medio de la verificación de un potrero, visualizaron una embarcación con cinco ocupantes que se aproximaba a la costa argentina.

Ante esta situación, los efectivos se desplazaron para realizar la identificación con las medidas de seguridad y al dar la voz de “Alto, Policía”, los individuos extrajeron armas de fuego y dispararon contra la prevención policial.

Debido al ataque, se realizaron disparos disuasivos al aire, razón por la cual los sujetos desistieron de su actitud hostil y huyeron hacia el lado paraguayo.

Luego del enfrentamiento, se realizó una verificación en la zona y se constató que no hubo personas lesionadas ni daños materiales.

El operativo continúa en búsqueda de indicios relacionados con el hecho y eventuales elementos abandonados por los autores.

Estas acciones se enmarcan en la política de refuerzo de la seguridad rural dispuesta por el Comando Superior y la Jefatura de la UEAR, con el firme propósito de prevenir ilícitos, garantizar la tranquilidad de los productores y mantener la presencia policial en zonas estratégicas de la provincia.