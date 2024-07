La UEJN aseguró que los salarios de los empleados judiciales son los más bajos de la región

La titular del gremio de los empleados de la justicia de la Nación, Blanca Almirón dialogó con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la medida de fuerza que llevaron adelante ayer en reclamo por mejoras salariales y aseveró que la situación de los trabajadores es preocupante y que el judicial de Formosa tiene los sueldos más bajos de la región.

Almirón comenzó diciendo: “llevamos adelante ayer una medida de fuerza en reclamos al incremento salarial porque la realidad en realidad nos indica que han quedado muy por debajo de lo que se necesita como trabajador para enfrentar todos los aumentos en mercaderías y servicios que afrontamos día a día”.

“Los trabajadores judiciales han percibido el pago del bono y del aguinaldo, esto ha sido algo muy bueno, solo que esto no queda fijo en los salarios”, añadió.

“Lo que nosotros pedimos es que nos incremente y se readecue y reestructure la planta funcional de manera tal que se pueda mejorar desde abajo hacia arriba, teniendo en cuenta que nosotros a nivel nacional y regional nuestros salarios han quedado muy por debajo de los del país. El salario del trabajador judicial ha quedado muy deteriorado”, explicó.

“Tenemos que decir que son muchas las horas de trabajo y muchas las exigencias que tienen los trabajadores de la justicia y esto no se ve reflejado en los salarios que cada vez se ven más desfasados”.

“No es que nosotros no queremos trabajar porque sabemos que le brindamos una ayuda a la justicia, somos una parte fundamental de la sociedad, pero estamos mal pagados y aun así estamos trabajando diariamente en las oficinas de la provincia”, señaló la titular de la UEJN en Formosa.

“Tienen que mirar el trabajo que realizamos los empleados judiciales y que lo hacemos con esmero y dedicación”, manifestó.

En relación a cómo continúa la medida de fuerza, señaló “lastimosamente hemos llegado a la feria judicial sin novedades, de igual manera seguimos siendo optimistas y seguimos en nuestros lugares de trabajo. Lamentamos tener que tomar estas medidas, pero no nos queda otra para que nos escuchen”.