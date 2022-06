«La última vez en Corrientes me genera algo extra en la motivación»

Compartir

Linkedin Print

Leonardo Mayer tuvo su gran regreso al Corrientes Tennis Club este sábado, donde realizó una doble tanda de entrenamientos de cara a lo que será su participación en el cuadro de dobles del Challenger de Corrientes.

Luego de la práctica matutina, Leonardo Mayer atendió a la prensa local destacando que “hace mucho que no jugaba acá, así que la verdad que bien en el primer día. Fue un viaje largo, en auto, por eso me costó un poco y trabajé un poco más tranquilo que los otros. Había mucha gente, está muy lindo el club, así que va a estar lindo el torneo”.

Respecto a la cancha confesó que “está bien, falta que se asiente un poquito más pero se puede jugar bien”, y físicamente “me sentí bastante bien. El dobles es otra cosa, acá se corre mucho en el singles, hay que moverse mucho; en dobles un poco menos, es la mitad de la cancha pero es intenso, hay que ir a full desde que empieza porque se escapa muy rápido con el sistema nuevo de la no ventaja, pero bien, esperemos al día del partido para ver cómo me siento”.

Luego de unos años regresó al CTC y “hay un montón de sensaciones. Creo que hace dos años no venía, entonces es todo nuevo pero me recuerda cuando veníamos de chicos, mucha gente que la conozco hace años. Es hermoso el lugar y toda la situación acá”. Yendo a sus recuerdos, mencionó que “el primer partido fue en la cancha dos, ahí empezó todo; y entrenar… jugué en todas las canchas, en cualquier lado jugábamos acá así que eso era lo más lindo de la infancia”.

Mayer jugará en dupla con Ignacio Monzón (posiblemente a partir del miércoles) y “el lunes vamos a entrenar juntos, yo no sabía cómo iba a estar porque el viaje en auto desde Buenos Aires es largo. Él va a empezar a jugar el singles, se va a enfocar en su partido, y cuando se termine eso se hablará algo para el dobles”, adelantó.

Volver al circuito –por última vez- no le produce tantas cosas: “ya no estoy con la cabeza para competir otra vez, es alto el tema del sacrificio, de hacer cosas para la competencia. Por ejemplo, hoy para jugar acá a las 11 me vine a las 8.30 para el gimnasio, o sea, ya no estoy para eso, entonces no me da para competir, y competir mal no me gusta así que no me genera mucho. Acá sí porque es en Corrientes y es la última vez, así que eso sí me genera algo extra en la motivación”.

“Seguramente estaré jugando el miércoles, así que tengo unos días más para seguir entrenando, acomodarme bien con las pelotas que son diferentes y las canchas donde se juega hay que acostumbrarse bien”, dijo en el final, luego de la práctica del sábado a la mañana.

Compartir

Linkedin Print