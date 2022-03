La UNaF conmemorará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Compartir

El próximo día miércoles 23 de marzo, a las 8.30 horas, en la Sala “Rectores de la UNaF” se realizará jornada académica presencial para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El Prof. en Historia Diego Sosa, director del Departamento de Graduados de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), informó: “El día 24 de marzo estaremos conmemorando 46 años del golpe cívico-militar y desde el trabajo conjunto que realizamos desde el 2018 con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Género y Discapacidad de la UNaF a cargo de la Prof. Griselda Correa, el día miércoles 23 a las 8.30 horas daremos inicio a una nueva jornada académica invitando a todos los docentes, estudiantes, autoridades e interesados a participar de esta actividad”, informó.

Sobre la jornada indicó que “en este caso le dimos un enfoque más reflexivo. Nos abocaremos más a la reflexión, a hacer una autocrítica acerca de lo que fue el 24 de marzo, entonces invitamos a un panel de profesores de Filosofía, relacionados con la Formación Ética, y también a un abogado especialista de Corrientes, el Dr. Pablo Basel, que dará una videoconferencia”.

Por su parte, la Prof. Correa señaló: “La Universidad tiene como premisa recordar y reflexionar sobre una fecha tan importante como es el 24 de marzo. Todos tenemos que ser parte de esa frase que ya no tiene dueño que es Nunca Más. Que se practique, que recordemos por qué Nunca Más”.

“Por eso estamos invitando a todos los estudiantes, especialmente a todos los de Historia, pero a toda la comunidad universitaria a que sea un día de reflexión, de repensar los temas. Tenemos que aprender a pensar qué hacer para que esto no vuelva a pasar, que no quede solamente en una intención o deseo, para que practiquemos la memoria, la verdad y la justicia”.

