La UNaF entregó los primeros títulos de la Tecnicatura en Análisis y Diseño de Software

En la tarde-noche del jueves 21 de agosto, la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) vivió un hecho histórico con la entrega de los primeros títulos a graduados de la Tecnicatura Universitaria en Análisis y Diseño de Software, carrera que se dicta en la Escuela de Formación Profesional.

El acto contó con la presencia de autoridades, docentes, estudiantes, familiares y amigos que acompañaron a los flamantes profesionales en un momento cargado de emoción y orgullo.

El rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler, destacó la importancia de esta nueva oferta académica para la provincia:

“Es una Tecnicatura que costó un poquito al principio, pero tuvo muchos inscriptos desde el inicio. Hoy estamos entregando los primeros títulos y creo que es un lindo momento porque sabemos la importancia de esta carrera para nuestra sociedad. Me consta la calidad de lo que hacen, como el software desarrollado para el comedor universitario, que es de excelencia”.

Asimismo, Parmetler remarcó que esta primera camada de egresados tiene un gran futuro:

“Van a ser muy buenos profesionales. Esta es la formación inicial, pero tienen un enorme potencial con la preparación que les dio la universidad. Un agradecimiento a ellos, a los profesores y a todos los que organizaron este trayecto formativo”.

Por su parte, el Esp. Prof. Rafael Olmedo, coordinador del área de acompañamiento pedagógico y seguimiento, expresó:

“Es una satisfacción inmensa tener los primeros egresados de esta carrera que comenzó con un sueño y se fue consolidando. Hoy la comunidad ya conoce nuestra Tecnicatura y espera a nuestros graduados para incorporarlos al mundo laboral. Incluso varios empresarios ya han manifestado interés en contar con ellos, lo cual nos llena de orgullo”.

La Lic. María Rosa Sanabria, coordinadora de la Escuela de Formación Profesional, precisó que en esta oportunidad se entregaron los primeros 11 títulos de la carrera, aunque son más de 80 los egresados de la primera cohorte.

“Fue una ocasión muy importante, que representa el cierre de una etapa y un orgullo enorme para los estudiantes, sus familias y la universidad”, subrayó.

Testimonios de los egresados

Los graduados también compartieron su emoción. Rodrigo Rojas, trabajador no docente de la UNaF, resaltó el valor de haber cursado en la universidad pública y gratuita:

“Es un gran honor haber sido parte de esta primera cohorte. La universidad demostró su compromiso con la formación en nuevas tecnologías. Como no docente, terminar esta carrera representa un orgullo muy grande”.

En tanto, Gastón González, oriundo de Montelindo, expresó la satisfacción de llegar a este objetivo siendo del interior:

“Todo cuesta el doble, pero hoy puedo decir que valió la pena. Mi familia estuvo conmigo en la entrega del título, y fue un momento muy especial”.

Al reflexionar sobre su paso por la UNaF, concluyó:

“Me llevo experiencias inolvidables, tanto con mis compañeros, que hoy son colegas, como con los profesores, que demostraron ser excelentes profesionales”.

Con esta primera entrega de títulos, la UNaF celebra no solo la consolidación de una carrera estratégica para el desarrollo tecnológico de la región, sino también el esfuerzo de estudiantes que apostaron por la educación pública para abrirse camino en el mundo profesional.