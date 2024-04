La UNaF explicó razones por las cuales no adhiere al paro y marcha

A través de un documento, la Universidad Nacional de Formosa -Una- informó las razones del porqué no adhiere al paro y marcha que se realizará hoy a lo cual se suman diversos sectores.

En primera instancia, se indicó sobre un “desfinanciamiento histórico”, donde se indicó que la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) ha sufrido un desfinanciamiento constante desde el periodo 2022-2023, lo que ha afectado su funcionamiento y desarrollo académico.

Seguidamente, se hizo referencia a la “falta de solidaridad” en momentos de crisis ya que la UNaF no recibió la solidaridad necesaria de parte de los actores políticos y pares de la provincia, ni de otras universidades afines al gobierno nacional anterior.

En el punto número tres se habla de la “ignorancia de la situación” donde “a pesar de los llamados de emergencia y las solicitudes de ayuda, la situación fue ignorada, sin que se tomara verdadera conciencia de su importancia y necesidades”.

Otra explicación tiene que ver con el “escaso apoyo financiero” ya que la Casa de Altos Estudios recibía solo el 10% del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, lo que generó un grave ahogo financiero que afectó su capacidad operativa.

Asimismo, también se recuerda la “respuesta del gobierno actual” puesto que “el gobierno nacional actual, junto con el subsecretario de Políticas Universitarias, ha brindado soluciones concretas a la UNaF, permitiéndole esclarecer su situación económica y participar activamente en el Consejo Interuniversitario Nacional”.

El punto número seis del documento indica en cuanto al “compromiso con el diálogo y la solución”, basándonos en la historia y en las acciones concretas del gobierno actual, la UNaF no adhiere al paro del 23 de abril, demostrando su compromiso en la búsqueda de soluciones para garantizar su funcionamiento y desarrollo.

Por último, se dejó en claro que “a la UNaF la han querido intervenir y cerrar con el silencio de todo el sistema universitario”.