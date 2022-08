La UNaF fue financiada por el programa «Equipar Ciencia»

Compartir

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) recibió una financiación en el marco del programa “Equipar Ciencia”, llevado adelante por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Según informaron, el objetivo de dicho programa es contribuir al fortalecimiento de las capacidades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), a través de la adquisición de equipamiento de mediano y gran porte, con una perspectiva federal.

En este caso, la UNaF fue financiada por el monto de 200.620 US$ para la adquisición de un cromatógrafo gaseoso SCION 8700 SQ GC-MS con detector FID y muestreador múltiples para líquidos, head space y SPME, con sus correspondiente generador de precisión HYDROGEN 200CC- PEAK, generador de nitrógeno de alta pureza precisión 250 apto para utilizar como carrier, generador de precisión ZERO AIR, 1.5L, PRECISION AIR COMPRESSOR-PEAK.

Destacaron que esta gestión no hubiera sido posible sin el acompañamiento del rector Prof. Esp. Augusto Parmetler, quien trabajó en conjunto con el equipo del Laboratorio de Cromatografía coordinado por el Esp. Lic. Rodrigo Kratovchil.

La cromatografía de gases es una de las técnicas analíticas más sensibles y utilizadas para separar y determinar diversos compuestos, como los componentes de mezclas de compuestos volátiles o semivolátiles (VOC). Tiene aplicaciones en ciencias ambientales, forenses, las industrias químicas entre otros.

La técnica es especialmente efectiva cuando se utiliza un espectrómetro de masas como detector, ya que permite caracterizar e identificar directamente los distintos componentes.

Entre los análisis que se pueden realizar con el equipo mencionado se encuentran:

Ambientales: compuestos orgánicos volátiles (VOCs o COVs), compuestos orgánicos semivolátiles (SVOCs o COSVs), hidrocarburos (alifáticos, aromáticos, halogenados, totales de petróleo, GRO, DRO, etc.), pesticidas (organoclorados, organofosforados y otros), hidrocarburos aromáticos polinucleares (HAPs, PNAs o PAHs), bifenilos policlorados (PCBs), y muchos más.

Alimentos: Desde pesticidas en la industria agrícola hasta perfiles de ácidos grasos en aceites, conservantes, y varios más.

Análisis de fragancias y aceites esenciales.

Hidrocarburos: alifáticos, aromáticos, halogenados, aromáticos polinucleares, todos los componentes de un combustible, lubricante, aceite mineral o parafina.

Agua: existe una variedad infinita de análisis de agua entre los más frecuentes los metales pesados y otros componentes volátiles de una muestra.

