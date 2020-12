La UNAF inserta a Formosa en el mapa lechero nacional

Compartir

En la actual gestión del rector Prof. Esp. Augusto Palmetler en alianza estratégica con la Asociación Criadores de Holando argentino se fortaleció el accionar técnico y científico de la Entidad de Control Lechero (ECLO) N° 131.

La ECLO Nº 131 , creada a través del convenio Universidad Nacional de Formosa- UNaF- y la Asociación Criadores de Holando Argentino- ACHA-, tiene como objetivos desarrollar actividades científicas, desarrollo e innovación tecnológica , experimentación adaptativa, servicios repetitivos, asistencia técnica , capacitación y extensión con el sector productivo lechero de Formosa, la Región y el MERCOSUR, también fortalecer la vinculación UNIVERSIDAD – EMPRESA , considerado como un eje estratégico en la política universitaria de la actual gestión del Rector Augusto Palmetler, dicha entidad también desarrolla actividades conjunta con otras instituciones de carácter nacional e internacional para realizar tareas de análisis, diagnósticos, líneas de investigación y monitoreo de la situación lechera.

Este año muy particular dado por la pandemia del COVID-19 no impidió que la ECLO 131 desarrollara sus actividades de atender la demanda del sector lechero local ubicado en dos de las cuencas lecheras de la provincia de Formosa Litoral Norte y Pirané Sur, establecido como anillos productivos lecheros por el Estado provincial.

Se trabajó con las nuevas tecnologías que exigía el distanciamiento social como la incorporación del uso de las redes sociales con los celulares inteligentes – M-Learning – y otros elementos de la tecnología electrónica que permitió al grupo de docentes, investigadores, técnicos y estudiantes pasantes de la carrera de Ingeniería Zootecnista tener una presencia más activa y en tiempo real para contribuir a la toma de decisiones en los distintos pilares de la zootecnia, el control y la gestión de la calidad de la leche, la mastitis clínica y subclínica que es en particular la enfermedad que más daño produce a la rentabilidad del tambero afectando los volúmenes de leche diarios producidos y deteriorando los nutrientes de los mismos.

Sostuvo el profesor Dr. Julio Cesar Gómez responsable de La ECLO 131 y Decano mandato cumplido de la FRN que “en la gestión rectoral actual se logró que la entidad de control lechero tenga sus distintas áreas operativas con la infraestructura adecuada ,como ser el área de campo espacio que está en contacto directo con los tamberos y el personal del tambo durante todos los meses del año, como así también el área procesamiento electrónico de datos red ACHA 084 que conecta electrónicamente a los productores lecheros con la universidad de Formosa a través de un sistema electrónico muy sofisticado a la central de ACHA denominado SICEL III que le permite a los tamberos contar con la información de sus vacas en los distintos estadios del flujograma lechero –cría , recría, vaca en producción y vaca seca- como así también la calidad de la leche que se obtiene a través del ordeño”.

“Para esta actividad los análisis de laboratorio hoy cuentan con una moderna área donde se realizan análisis de calidad composicional, higiénica y sanitaria y se trabaja con el laboratorio LARSA integrante de la red de laboratorios del sistema nacional de control lechero –REDELAC- donde se realizan mensualmente las contrapruebas a los fines de hacer extremadamente confiable la información que reciben los productores”, añadió.

Resaltó que “todo esto se logra porque hay un apoyo interinstitucional entre la UNaF y ACHA y el mismo tiene un efecto directo sobre la actividad académica de las carreras que se dictan en nuestra universidad vinculadas a la producción primaria y los Agronegocios, porque se logra concatenar docencia, asistencia técnica, investigación con formación de los estudiantes avanzados en las empresas lácteas”.

“Este año que culmina el Rectorado de la Universidad Nacional de Formosa a través de la Secyt nos permitió contar con nuevos equipamientos para poder medir la mastitis subclínica de las vacas que es el mayor problema que tienen los tamberos de Formosa y la región, como es una enfermedad que no se ve a simple vista requiere de tecnologías muy específicas para poder detectar dicha enfermedad”, infirmó.

“Cabe mencionar que estos importantes logros se deben a una profunda convicción y compromiso de las actuales autoridades de la UNAF con su sistema de ciencia y tecnología con una visión social y que impacte en el sector productivo con resultados concretos”, dijo.

Seguidamente dio a conocer que “este año como un hecho trascendental y por una decisión conjunta entre la UNaF y ACHA se conforma el primer Banco de Prueba de medición de dispositivo de leche que permitirá a la ECLO 131 tener una plataforma tecnológica de primer nivel para calibrar los instrumentos de medición que se utilizan en las máquinas de ordeño independientemente del grado tecnológico de las mismas, para medir los litros de leche y poder tomar las muestras en forma correcta para los análisis que requiere la calidad obligatoria voluntaria y comercial de los tambos, además el Banco de prueba será un lugar de entrenamiento para productores, operarios, profesionales , técnicos y estudiantes en control lechero o prueba de producción en un simulador de ordeño equipado con tecnología de punta”.

“Otro aspecto relevante de la gestión del Rector Augusto Palmetler es que no escatimo esfuerzo alguno para aportar fondos propios de la UNaF ayudando así a los subsidios recibidos de Nación que como todos sabemos por el proceso inflacionario que vivimos dificulta la adquisición de la mejor tecnología. Se puede resumir la labor de este año remarcando algo vital para el desarrollo territorial de Formosa que la UNAF al fortalecer la actividad tecnológica con ACHA posicionó en el mapa lechero nacional a una provincia que no era considerada lechera indicando a las claras que la ciencia y la tecnología y el conocimiento son herramientas fundamentales para contribuir con el Estado y los sectores productivos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”, señaló Gómez.

Aseveró que “la labor de investigación científica aplicada, desarrollo e innovación tecnológica solo es posible cuando se trabaja en equipo, por ello es importante ponderar la labor desarrollada por el Prof. Dr. Carlos Enrique Pelozo, la Prof. Irma Beatriz Salinas, el Ing. Zoot. Julio Ramón Correa, el Tco. Rodrigo Martin Gómez y el asistente de la Carrera Ingeniería Zootecnista Jorge Daniel González quienes posibilitaron que el engranaje de las distintas áreas de la entidad funcionaran perfectamente y los resultados es la cantidad de vacas controladas, análisis de leche realizados, procesamiento de datos electrónicos cargados localmente y en el sistema nacional, los informes técnicos a los productores, como así también la nueva área del Banco de Prueba que ya inició el diagnostico, reparación y ajuste de los medidores de leche que utilizan los productores en sus tambos”.

“Se debe fortalecer la relación interinstitucional con el sistema científico tecnológico local y regional porque permitiría el desarrollo Territorial y el crecimiento sostenido de la lechería denominada Extra pampeana para crecer en volumen y calidad”, concluyó el profesor Dr. Julio Cesar Gómez, prestigioso académico Premio Presidencial José Balseiro y actual integrante de la Comisión Nacional de Control Lechero de la República Argentina.

