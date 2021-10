La UNaF participa de la XIX Feria del Libro de Formosa

Compartir

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) marca una activa presencia en la XIX Feria del Libro Provincial, Regional, Nacional e Internacional de Formosa que se desarrollará del 29 de septiembre al 3 de octubre.

Al respecto, la Mgter. Marisa Budiño, directora del Subproyecto de Refuncionalización de la Editorial de la UNaF (EDUNaF), destacó: “Estamos muy contentos de poder participar, lo venimos haciendo desde que nació el proyecto en el 2019. Tenemos libros para mostrar y compartir con el público y estamos muy agradecidos a la organización de la Feria”.

“La Editorial va a presentar tres libros que consideramos libros muy valiosísimos, uno es Hunhat Lheley/Habitantes de la tierra, que había sido publicado por la EDUNaF, antes de su proyecto de refuncionalizacion con fondos del Conicet. Este material consistía en tres libros que ahora ha sido reunido en un solo libro destinado a niños pre-lectores de la lengua wichí, junto con la Editorial de la Universidad Nacional de Villa María, que es la coeditora de este libro”, dijo.

“El otro libro es Ruralidad y Sujetos Subalternos en el Nordeste Argentino, que ha resultado de un encuentro que se realizó en la UNaF y que reunió a grupos de investigadores en torno a estas dos categorías. Y lo más reciente es el libro que se llama Ambiente, Agrotóxicos y Salud, que es resultante de una tesis doctoral de la Dra. Susana Nélida Somoza, reconocida y prestigiosa docente”, agregó.

“Estas tres novedades son las que estamos presentando este año en la Feria del Libro de Formosa. Las fechas de las presentaciones van a ser entre este viernes y el domingo”.

Por su parte, la Lic. Gabriela Sandoval informó que “aparte de mi libro también acompaño a 15 talleristas y escritores en este momento y hay 200 en total. Mi libro es Sexualidad y Mujeres con Discapacidad Visual, fue pensado mucho el título, buscando que sea más simbólico. Quería contar la realidad de ellas según la experiencia, entonces lo decidimos desde ese lugar, no solamente es la sexualidad, sino la vida misma”.

“Empezó como un trabajo de investigación para sexología clínica y terminó en un libro. Hay testimonios de 12 mujeres tanto argentinas como de otras partes de Latinoamérica”, añadió.

Y explicó que en el libro “el lector se encuentra con la posibilidad de hablar acerca de los derechos y deseos de las mujeres con discapacidad, no solamente de discapacidad visual, sino en general, para que sean vistas como mujeres y no como niñas o angelitos, como muchas veces se las ve. Que se puedan respetar sus derechos y que se ponga la mirada más que nada en sus capacidades, potencialidades y no en sus limitaciones”.

