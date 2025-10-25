La UNaF realizará una jornada informativa para orientar a los estudiantes sobre las carreras

El próximo lunes 27 de octubre, la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) llevará a cabo una jornada informativa sobre el “Ciclo de Charlas UNaF y Muestreo de Carreras”, una iniciativa que tiene como objetivo principal promover la oferta académica de la universidad y ofrecer a los estudiantes de los últimos años de secundaria una orientación sobre las distintas opciones de formación profesional.

Este evento se desarrollará en la Sala de Rectores a partir de las 10:00 horas y estará encabezado por el rector de la institución, Prof. Esp. Augusto Parmetler, quien estará acompañado por autoridades universitarias. La jornada promete ser una oportunidad única para los futuros ingresantes, ya que se presentarán las principales carreras de la UNaF y se brindarán detalles sobre las actividades y servicios de la universidad, orientados a facilitar el proceso de elección vocacional.

Una propuesta integral

de orientación

La iniciativa busca, además de ofrecer información sobre las carreras, generar un espacio de acercamiento entre los estudiantes secundarios y la universidad. Según explicó el secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Rodrigo Galarza, esta actividad tiene como fin fortalecer el vínculo entre la universidad y los jóvenes de los últimos años del secundario, quienes pronto deberán tomar decisiones clave respecto a su futuro profesional.

“Este ciclo de charlas y muestreo de carreras es una oportunidad para que los estudiantes conozcan en profundidad las propuestas académicas que la UNaF ofrece. Además, queremos acompañarlos en este proceso de toma de decisiones tan importante en sus vidas. Es fundamental que se sientan acompañados y orientados a la hora de decidir qué carrera estudiar”, destacó Galarza.

Un puente entre la educación

secundaria y universitaria

Con esta acción, la UNaF busca crear un puente entre la educación secundaria y la universitaria, facilitando el acceso a la información necesaria para que los futuros estudiantes puedan tomar decisiones informadas sobre su formación profesional. La jornada informativa ofrecerá detalles sobre los programas académicos, modalidades de cursada, becas, y otras oportunidades disponibles dentro de la universidad.

Este tipo de actividades no solo buscan brindar conocimiento académico, sino también generar un clima de confianza en los jóvenes, permitiéndoles aclarar dudas y disipar temores respecto a la vida universitaria.

Un espacio de

encuentro e intercambio

El evento será una excelente oportunidad para que los estudiantes de la provincia y otras regiones cercanas a Formosa puedan interactuar con docentes, estudiantes avanzados y autoridades de la universidad. Se espera que los asistentes puedan participar activamente en las charlas, haciendo preguntas y recibiendo la información necesaria para tomar decisiones claras sobre su futuro.

Además de la orientación académica, durante el evento se informará sobre las diversas opciones extracurriculares, como actividades culturales, deportivas y de extensión, que la UNaF ofrece a sus estudiantes, promoviendo una formación integral que no solo se limita al aula, sino que abarca el desarrollo personal y profesional.

Un compromiso

con el futuro

de los jóvenes

Este acto informativo se suma a las diversas iniciativas que la Universidad Nacional de Formosa viene implementando para fortalecer la vinculación con la comunidad estudiantil y ofrecer un acompañamiento constante durante el proceso educativo. La UNaF continúa demostrando su compromiso con la formación de los futuros profesionales de la región, ofreciendo espacios de orientación, formación académica y apoyo integral.

El rector Parmetler, al anunciar este evento, resaltó la importancia de acercar la universidad a los estudiantes, y destacó que este tipo de actividades son fundamentales para que los jóvenes de la región tengan acceso a la educación superior y puedan tomar decisiones conscientes sobre su futuro.

Invitación abierta

La jornada está abierta a todos los estudiantes de los últimos años de la secundaria, así como a aquellos interesados en conocer más sobre las opciones académicas que ofrece la Universidad Nacional de Formosa. Desde la universidad se invita a los jóvenes a participar activamente, a hacer preguntas y aprovechar esta oportunidad para informarse sobre lo que la UNaF tiene para ofrecerles en su camino hacia la educación superior.

Para aquellos que deseen asistir, no se requiere inscripción previa, y se espera una participación masiva, tanto de estudiantes de la ciudad de Formosa como de localidades cercanas. Sin duda, una cita clave para quienes están a punto de dar el gran paso hacia la universidad.