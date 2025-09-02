La UNaF renovó autoridades: asumieron decanos y vicedecanos para el período 2025-2029

En un clima festivo y con gran concurrencia, ayer por la tarde se llevó a cabo en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) el acto de asunción de los decanos y vicedecanos electos que conducirán las distintas facultades durante el período 2025-2029.

La ceremonia estuvo encabezada por el rector de la Alta Casa de Estudios, Augusto Parmetler, quien subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el rectorado y las unidades académicas. “Nos hemos ocupado en establecer prioridades necesarias, que incluyen acreditaciones de carreras, impulso de la investigación y la extensión, entre otros aspectos”, señaló.

Salud: foco en acreditaciones

El Dr. Ricardo Merlo y la Lic. Ángela Valdovinos asumieron como decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS). En sus primeras palabras, remarcaron que su prioridad será la acreditación de la Licenciatura en Bromatología y de la Licenciatura en Nutrición. Para ello, adelantaron que ya se trabaja en la aprobación de programas por parte del Consejo Directivo y en el proceso de autoevaluación interna.

Recursos Naturales:

“un renacer”

En la Facultad de Recursos Naturales (FRN), los ingenieros Carlos Martínez y Carlos Sanabria asumieron como decano y vicedecano. Definieron el nuevo período como “el renacer de la facultad”, destacando que la gestión buscará ser inclusiva y trabajar con todos los sectores, con el objetivo de “levantar nuestra unidad académica”.

Administración, Economía

y Negocios: continuidad

de gestión

Por su parte, la Lic. María Rosa Sanabria y la Mgter. Marta Bongiorni fueron puestas en funciones como decana y vicedecana de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN). Ambas coincidieron en que el trabajo actual “representa una continuidad, que constituye una fortaleza y un plus diferenciador con respecto a otras gestiones”.

Humanidades:

mejorar la calidad

educativa

En la Facultad de Humanidades (FH), el Esp. Rafael Olmedo y la Prof. María José Romero asumieron como decano y vicedecana. Destacaron la labor realizada en la gestión anterior y remarcaron la intención de darle continuidad, al tiempo que se comprometieron a “identificar aspectos de mejora con la firme voluntad de seguir construyendo y creciendo para fortalecer la calidad educativa que brindamos a nuestros estudiantes”.

Compromiso

con el futuro

El acto no solo significó la renovación formal de autoridades, sino también la reafirmación del compromiso institucional con la educación pública de calidad, la investigación y la extensión universitaria, pilares que la UNaF busca consolidar en los próximos cuatro años.