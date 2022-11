Compartir

La comisión directiva del gremio docente CEDUF manifestó que “la situación económico-financiera que atraviesa la Universidad no es buena. El recorte de fondos por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) pone en vilo la institucionalidad, ahora desde esferas nacionales realizan operaciones que pretenden ahogar nuestra Universidad y generar incertidumbre”.

Aclaran que “existe una falacia por parte del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, cuando afirma que faltan rendiciones por parte de la UNaF, ya que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) aprobó satisfactoriamente las cuentas”, agregando que “las insuficientes trasferencias realizadas para la Universidad no deben estar sujetas a rendiciones algunas porque corresponden al inciso 1 y 2 (pago de sueldos-gastos de funcionamiento) que según la Ley de Educación Superior nos corresponde como institución de nivel superior; por lo cual, lo expuesto por el señor ministro en Diputados es falaz y tendencioso y solo puede obedecer a caprichos, mandatos de tinte político o desconocimiento”.

“Semanas atrás como parte de una nueva embestida de desestabilización, la AGN ha dispuesto la ejecución de una auditoría solicitando documentaciones de años anteriores; cuando ya hubo dictámenes de la SIGEN que avalaron satisfactoriamente las cuentas o rendiciones de la Universidad”, recuerdan.

De esta manera “queda plasmada la actitud maliciosa que pretende generar una situación caótica y conflictiva en la comunidad universitaria”.

“El año pasado se libró una batalla cuando esta misma mano invisible pero poderosa atacó la autonomía universitaria, en un intento de golpe de estado al rector Prof. Esp. Augusto Parmetler, elegido en la asamblea universitaria y con mandato vigente. Ahora con la sentencia de la Cámara Federal de Resistencia del pasado 21/10/22, donde se deja firme y cerrada la cuestión de fondo al intento de desestabilización, dejando expresamente vuestras señorías que tal golpe existió, a lo cual la Justicia ya dictaminó salvaguardando los órganos colegiados y la institucionalidad”, destacan.

Por lo expuesto “hoy más que nunca creemos que resulta ilógico, torpe y hasta tonto los rumores que ciertos sectores pretenden imponer y largan livianamente cuando mencionan la palabra intervención. La Universidad con este fallo está fortalecida institucionalmente, y de ningún modo permitiremos la intervención; ya que sería paradójico en el siglo XXI pensar en coartar derechos cuando la realidad es que los pueblos luchan en pos de las libertades”.

“Consideramos que la actual situación de emergencia económica de la UNaF es una consecuencia más del plan sistemático pergeñado por un grupo minoritario de docentes y no docentes, autodenominados ‘reconstructores’ que no han podido llegar al poder por vías democráticas, que presionaron a miembros de la comunidad universitaria, extorsionaron, amenazaron, compraron voluntades y que no conformes aun con el intento de golpe institucional del 2021 mediante asamblea trucha, ahora buscan el ahogamiento económico”, concluyen.

