La UNaF vivió ayer hechos de violencia tras la suspensión de los comicios por un fallo judicial

Ayer se vivió una lamentable jornada en la Universidad Nacional de Formosa donde se produjeron hechos de violencia dentro del campus tras la suspensión de las elecciones de varios claustros internos de la casa de altos estudios. El rector, Augusto Parmetler, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, explicó que esto se dio debido a irregularidades en la Junta Electoral Permanente, “comprobadas y certificadas por la justicia federal”, luego de que el lunes por la noche se conociera el fallo de la Cámara Federal de Casación de Resistencia.

“Debido a un cúmulo de irregularidades comprobadas y certificadas por la justicia federal, la Cámara de Resistencia pone de manifiesto un sinnúmero de irregularidades que se han cometido, ya venían las quejas de los distintos apoderados de las listas, un juez que interrumpe las elecciones normales, otra elección de graduados que también queda sin efecto por las irregularidades, una elección estudiantil que queda sin efecto, la junta no puede dar cuenta ni siquiera tiene la capacidad de defensa de sus actuaciones, en este sentido hemos hecho una resolución sacando a los integrantes de esta junta electoral, hemos designado a otra junta y al ingresar suspende las elecciones convocadas, también yo he dado otro cronograma electoral que son todas competencias del rector, excepto la destitución de la junta, el rector tiene potestad en los casos de que hay mucho apremio por el artículo 58 tiene el poder de policía y disciplinario dentro de la universidad, entonces a referendum del consejo superior he destituido esta junta y he nombrado otra a los efectos de, primero modificar el cronograma y después dar la posibilidad a todos los participantes a que tengan una elección digna dentro de la universidad porque realmente esta situación que estamos pasando de que nos suspenden las elecciones por mal funcionamiento de la junta yo ya he anticipado esta posible situación y llegó el día, creo que todo lo que se haga en nombre de esa junta no tiene ningún valor porque ya no es más la junta electoral”, había dicho antes de los incidentes dentro de la casa de altos estudios.

“Queremos que las elecciones se hagan dándole posibilidades a todos y que se cumpla realmente un cronograma, los padrones, yo he enviado notas a la junta con el tema de los padrones haciéndole saber que no estaban cumpliendo con las reglamentaciones vigentes del reglamento electoral y del estatuto universitario, todas estas cuestiones se van sumando y la decisión de la justicia fue la misma en varias oportunidades donde suspende las actividades de la junta, las elecciones, ahora tenemos la suspensión de elecciones de graduados y estudiantes también”, contó.

“La junta ya está notificada, no quisieron firmar pero de hecho ya están notificados de la resolución, hay una discusión respecto de ese tema, que no quieren dejar de ejercer el poder de junta, pero es una cuestión ineludible”, había aseverado.

Aclaró además que “yo he sido siempre un docente de la UNaF, tengo 33 años en la universidad y si he hecho política académica e institucional la hice dentro, nunca he militado fuera, sé que siempre hubo grupos políticos que dependían de diputados, muchas veces del vicegobernador, a veces de otras personas que también son parte del juego político pero nunca participé, ni siquiera he hablado con el vicegobernador, la última vez lo hicimos en muy buenos términos, me manifestó que no tiene intenciones de hacer daño a la universidad sino que de poder participar, son cuestiones lógicas de la política”.

Analizó además qué hay detrás de tantos enfrentamientos cada vez que hay comicios en la UNaF. “La lucha del poder es una historia vieja en la humanidad y detrás de todo esto está eso, pero la lucha por el poder debe darse dentro de un marco de normalidad, legalidad y dentro de lo que fija las normativas de la universidad y las electorales de la nación”, aseguró.

Tras el lamentable enfrentamiento, que ocurrió a media mañana y donde hubo agresiones físicas a profesores, mujeres, alumnos, y hasta a un sector de la prensa, Parmetler lamentó lo ocurrido y dijo que se iniciarían las cuestiones legales sólo si los afectados realizaban la denuncia.

“Yo me hago cargo de lo que la justicia suspendió y cuestionó que fue el funcionamiento de la junta a través de su resolución, de eso sí me hago cargo porque el rector es representante de la universidad y ante una emergencia, ante estas cuestiones, tiene el poder de disciplinar, en eso me baso para generar una resolución donde esta junta no puede seguir funcionando como tal porque ya ha cometido irregularidades insanables”, aseveró.

“Esta junta ha definido cosas que son totalmente irregulares, creo que incluso cabe la figura penal para los integrantes, yo no sé qué va a pasar, la universidad no va a ser la denunciante pero puede que alguno de los apoderados lo haga”, dijo y aseveró que “no soy abogado y no quiero ahondar en esto, me informaron estas cuestiones desde la asesoría letrada, me dicen que cabe la figura penal pero esto es algo donde ni siquiera pienso accionar, no me quiero meter en ese terreno, también son de compañeros de la UNaF y ese no es el terreno que buscamos, lo que estamos buscando realmente es que se conforme y transitemos dentro de las reglas teniendo la posibilidad de corregir, corrijamos la cuestión”, pidió.

En cuanto a si iban a identificar a los que protagonizaron los hechos y ponerlos a disposición de la justicia, expresó que “si hay una denuncia judicial o hay una denuncia en rectorado sí se establece un sumario, se inicia una investigación y si hay una agresión física, daños también sin ninguna duda, sabemos que se generan discusiones, se levanta la voz y esas cuestiones, pero la cuestión física no es valorada, no estoy de acuerdo”.

“Estaré a la espera de denuncias concretas, tendrán que tramitar si son de las facultades o las unidades académicas y seguramente irán al rectorado que es el órgano que controla ese tipo de cosas, nosotros tenemos una oficina, una directora de sumario que seguramente va a estar dispuesta a trabajar en eso”, indicó.



Jorge Insfrán, apoderado de lista y docente de la UNaF, que resultó lesionado en medio de los incidentes, lamentó lo ocurrido.

“Hemos sido patoteados de la forma más cruel, tanto hombres como mujeres quienes estuvieron en primera línea defendiendo este proceso dempcrático”, dijo y aseveró que los atacantes “son los mismos de siempre, son patotas y ellos no quieren que se les diga pero lo son, hubo gente extraña incluso, han logrado su objetivo, pero no nos vamos a vencer, este proceso va a continuar como determine la junta”.

“Nosotros tenemos cinco profesores lesionados, dos compañeras nuestras y cuatro alumnos según lo que pudimos ver, a lo último tuvimos que salir corriendo porque ellos eran muchos y éramos pocos los que habíamos quedado porque quedamos compañeros dentro del edificio y eso hizo que nosotros atraemos la salida del predio”, expresó..

“Fuimos empujados a la salida, hay profesores muy golpeados, heridos, por esta gente inadaptada a la cual el rector financia con el recurso del estado y que nos pertenece a la universidad”, lamentó al finalizar.

