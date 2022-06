«La única manera que nosotros tenemos de salir adelante es ganarle las elecciones a Insfrán»

Compartir

El diputado provincial, Enrique Ramírez visitó el piso de Expres en Radio donde habló de varios temas entre ellos, que la oposición viene trabajando para ganarle las elecciones a Insfrán. «Porque esta es la única forma en que nosotros vamos a poder tener una provincia normal, en donde se respeten los derechos, el trabajo y el normal funcionamiento de las Constituciones Provincial y Nacional que acá no sucede», dijo el legislador provincial.

Ramírez comenzó diciendo «es de público conocimiento lo que sucedió el miércoles pasado en el HCD de la ciudad, donde dos periodistas que fueron a trabajar, se hicieron presentes al momento de realizar la Diputada Gabriela Neme quien también sufrió empujones y golpes».

«En el marco de ese nuevo ataque de (Gildo) Insfrán contra los medios de prensa, obviamente que la oposición tomó postura, como lo viene haciendo con todas las violaciones que se vienen dando desde la pandemia y desde años anteriores también», añadió.

«Nosotros estuvimos desde el minuto uno con las personas que no podían ingresar a nuestra provincia. Los habían dejado tirados al costado de la ruta y nosotros con nuestro equipo de abogados les hicimos los habeas corpus correspondientes, así también después una vez que entraban los dejaban aislados, más de 30 días por padecer una enfermedad. Se han vulnerado muchos derechos», continuó.

«Estos hechos se vienen padeciendo lamentablemente cada vez mas seguidos y hoy les tocó a periodistas y también a la Diputada, pero esto va a seguir sucediendo. Por ahí uno dice que no sucede nada, pero no es que no suceda nada porque cuando nosotros tuvimos esa especie de conferencia de prensa en las escaleras de la Legislatura, había un colega muy preocupado que nos preguntaba que más íbamos a hacer y como lo íbamos a defender porque realizando ese repudio o movilización permanente nos dijo que se sentía indefenso. Yo le dije personalmente a ese periodista y toda la sociedad debe saber que hay una oposición que está seriamente trabajando por lo que nosotros creemos que debe suceder en la provincia que es ganarle las elecciones a Insfrán y da cuenta de eso los resultados electorales de los últimos diez años de como fueron mejorando hasta llegar a las del año pasado», acotó.

Consultado acerca de si considera que el gobierno esta nervioso suceden estos hechos, el letrado manifestó que suceden dos cosas, pero no sabe si están nerviosos. «creo que pasa porque ellos piensan que porque tienen el 70 por ciento de los votos pueden hacer lo que quieran y avasallar los derechos».

«Están hace tanto tiempo en el Gobierno que se creen dueños del poder y del Estado. Ellos piensan que son los dueños hasta de tu casa porque en época de la cuarentena estricta y había alguna persona enferma con el virus, había un juez que ordenaba el allanamiento de la casa de esa persona y te llevaban como delincuentes. Nosotros pedimos juicio político por este juez, pero no nos dan los números en el recinto, sin ir mas lejos en la ultima sesión de jueves en la Legislatura nosotros pedimos una cuestión de privilegio para echarlo al ministro de Justicia de Formosa y a toda la cúpula policial por lo que estaba sucediendo, pero pasa que llega un momento en el que tenemos que decidir para tratar eso y los numero en la cámara no nos dan porque lamentablemente somos 9 Diputados de 30, es por ello que cuando queremos avanzar en defensa de los derechos de los formoseños no podemos hacerlo porque ellos son mayoría», indicó Ramírez.

«La gente tiene que entender que cuando vota no puede entregarle el poder absoluto a una sola persona, porque se ven abusos de poder», explicó.

«Quiero dejar en claro una cuestión y es que desde la oposición venimos trabajando para ganarle las elecciones porque esta es la única forma en que nosotros vamos a poder tener una provincia normal, en donde se respeten los derechos, el trabajo y el normal funcionamiento de las Constituciones Provincial y Nacional que acá no sucede, acá no hay garantías para los periodistas, para el trabajador, el que circula, para la dirigencia política porque a Gabriela (Neme) la han metido presa y el otro día la empujaron. La única manera que nosotros tenemos de salir adelante es ganarle las elecciones a Insfrán, cosa que va a suceder. Quédense tranquilos que esto va a terminar ocurriendo porque el formoseño esta demostrando claramente su voto para donde va. Hace tiempo la oposición viene demostrando también que tiene ganas de ganar y cuando digo esto hablo del frente que conformamos», dijo.

«Ningún Fiscal se pronunció porque le pegaron a Julieta (González), porque le tiraron el celular a Leonardo Fernández Acosta o porque le pegaron a Gabriela Neme. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que las instituciones funcionen, vivir en un estado de derecho. Lamentablemente nadie va a poder atajar la agresión a quien la quiera provocar, pero si hay que garantizar es la justicia porque en Formosa quedan impunes», opinó.

Propuestas para

ganarle a Insfrán

Al respecto el dirigente del PRO aseveró «hay muchas acciones que por ahí son públicas con diferentes recorridas y también el contacto con la gente y sus necesidades».

Educación

«Independientemente de los trabajos que venimos haciendo, lo que queremos es que la gente nos conozca y es por ello que vamos a recorrer, hablar y contarle que es lo que queremos hacer con cada una de las áreas en donde queremos tocar. Por ejemplo, lo que (Luis) Basterra quiere hacer con educación es preparar a los estudiantes para el fracaso. Nosotros no queremos que los chicos pasen sin saber nada, pero tampoco queremos que repitan el curso, queremos prepararlos con la educación acorde a su edad», indicó.

Producción y

falta de trabajo

«Además, queremos hablar con la gente también de la producción y del aprovechamiento que le podemos dar a Formosa porque esta en el corazón del Mercosur, si no se dan estas situaciones es porque no hay interés. Nosotros teníamos desmotadoras, textil, la planta de extracción de cítricos, un momento de cosas que al Gobierno ya no le interesan generar y si uno se pone a leer el presupuesto desde el año 1983 a la fecha uno ve como cada vez se incrementa la dependencia del Estado a la coparticipación y del dinero que envía Nación porque hay que decir que en un 95 por ciento el presupuesto de Formosa es dinero que viene de allá, solo consumimos el 5 por ciento de lo que consumimos y no es viable una provincia así y no hay lugar para que el formoseño se quede a trabajar. «Nosotros tenemos mucha potencialidad, pero no aprovechamos ninguna», contó.

Salud

«La salud sea publica o privada en Formosa no funciona, hay muchas cosas que no andan. Nosotros vamos a trabajar fuertemente y también con la Fundación Pensar a los que vamos a invitar a un evento muy grande que tenemos planeado hacer para contar justamente que es lo que queremos hacer con nuestra provincia», señaló al respecto.

Obras

Por último, habló de la situación que padecen hoy los vecinos de la provincia con respecto a las calles y a los anegamientos que se producen en la mayoría de las localidades de Formosa por falta de inversión «nosotros queremos diagramar una ciudad y una provincia diferentes y para eso necesitamos profesionales, personal capacitado en cada una de las áreas. Hay que pensar que en Formosa más del 50 por ciento de las familias no tienen cloacas, es por ello que decimos que hay prioridades y hay que ser claros al respecto porque hay prioridades».

