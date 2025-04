La Unión cantó victoria contra Atenas para respirar un poco en el fondo

El equipo de Formosa se llevó una victoria clave en Córdoba por 87 a 68. Federico Harina se destacó con 18 puntos y 4 asistencias.

Atenas no pudo. No supo. La Unión jugó un partido brillante desde lo defensivo y ató a un Griego que no encontró respuestas. Le tocó venir desde atrás toda la noche y, cuando parecía que le encontraba la mano, la convicción de la visita terminó coagulando cualquier intento verde. Así, el equipo formoseño se llevó una valiosa victoria desde el EPA de General Bustos 87-68. Para Atenas, fue la segunda caída en tres presentaciones seguidas en casa.

Literalmente, Atenas abolló el aro. Apostó fuerte por su tiro externo, pero la eficacia no estuvo presente (7/32). En cierta medida, su rival lo obligó porque metió mucho tráfico en la pintura e impidió que el Griego hiciera valer su juego interno (el local lanzó más triples que dobes).

Las ayudas defensivas funcionaron en altísimo nivel y el equipo formoseño dominólos rebotes (35 a 28). Los tres extranjeros de La Unión aportaron parejito (Owens 16, Bowie 15 y Ferguson 15), el batallador Sánchez sumó 14 y el base Harina metió 18 para liderar la victoria del visitante, que pelea en la parte baja de la tabla.

En el Verde, Oberto y Arn, con 12 cada uno, fueron los máximos anotadores.

Ganó El Calamar

Platense se quedó con una gran victoria para despegar un poco del fondo. El equipo del Cholo Vázquez venció a Peñarol por 79 a 75, luego de jugar un tercer cuarto espectacular. Eric Flor se destacó con 28 puntos y 7 asistencias en el conjunto vencedor. En el equipo de Mar del Plata, la figura terminó siendo Marcus Thomas, con 27 unidades.

Peña empezó mucho mejor, marcando la localía y mostrando por qué se encuentra arriba en la tabla. Thomas comenzó muy dulce, luego castigó Andújar, y llegaron al descanso ganando por un buen margen gracias al gran momento de Víctor Fernández y Thornton (41-34). La diferencia podría haber sido mayor, pero Barrales cerró con un triple para el Calamar.

El encuentro cambió radicalmente después del descanso. El elenco del Cholo Vázquez salió como un demonio, con un parcial de 9-1 de entrada. Este sería apenas el inicio del carnaval de los de Saavedra, que metieron cinco triples seguidos entre Flor y Vázquez para dejar sin respuestas al equipo de Laginestra, que terminó el anteúltimo período perdiendo por 10 (61-51).

El último período volvió a mostrar a un Peñarol más concentrado, que logró anotar con mayor regularidad y contener a Platense. Thornton apareció, pero no fue suficiente, y el conjunto de Saavedra terminó llevándose el triunfo.