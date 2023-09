La Unión comenzará La Liga Nacional 2023/24 de local ante Gimnasia CR

Se dio a conocer el calendario de los primeros 41 encuentros que tendrá la temporada número 40 de la máxima categoría.

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) confirmó cómo se desarrollará el inicio de la Fase Regular de la temporada 2023/24 de La Liga Nacional.

Contemplando el calendario deportivo que se verá afectado por las ventanas preclasificatorias para la AmeriCup, las elecciones presidenciales, los Juegos Panamericanos y los torneos internacionales (BCLA y Liga Sudamericana), el cronograma de los primeros partidos para cada club ha sido develado.

La temporada número 40 de La Liga Nacional iniciará el martes 3 de octubre, con un total de 38 partidos de fase regular y la primera rueda se jugará hasta finales de enero (19 partidos por equipo).

En la primera parte del año, el calendario del torneo tendrá un parate el 22 de octubre debido a las elecciones presidenciales. Además, habrá una pausa parcial durante los Juegos Panamericanos. Está pautado finalizar esta fase a fines de mayo.

El partido inaugural será con el cruce entre Quimsa frente a Zárate, a disputarse en el estadio Ciudad. Abrirán la temporada número 40 el último campeón y defensor del título de La Liga, ante el campeón y recientemente ascendido desde La Liga Argentina.

El calendario de partidos hasta las elecciones se distribuirá en 21 días (desde el 3/10 al 21/10) con 19 días de juegos y 2 días sin acción (14 y 16 de octubre), debido a la Liga Sudamericana de la que participan Oberá, Instituto y Gimnasia.

Un punto a importante será que, previo al receso y tal como sucedió el año anterior, se disputará la Súper Copa de La Liga, la cual la jugarán Quimsa de Santiago del Estero (campeón de la temporada 2022/23) y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (campeón de la Copa Súper 20). El evento se disputará el 20 de diciembre en sede neutral.

Recordemos también que, tras concluir la primera fase, los mejores clasificados de la tabla jugarán la Copa Súper 20.

Formato

La fase regular de La Liga contará con un total de 38 partidos, con una primera y segunda rueda de 19 partidos, bajo el formato de todos contra todos.

Los mejores 12 equipos clasificados de la Fase Regular accederán a la postemporada, con etapas de Reclasificación, cuartos de final, semifinales y finales. Se estima finalizar la temporada a fines de mayo. De la misma forma que sucedió en las últimas temporadas, los 4 mejores equipos de la tabla accederán directamente a cuartos de final, mientras que el resto de los clasificados disputará la Reclasificación (del 5° al 12° puesto).

Todas las instancias de playoffs se jugarán al mejor de 5 partidos, con excepción de las Finales que se disputarán al mejor de 7 juegos, en una etapa que comprenderá los meses de junio y julio hasta conocer al campeón de la temporada.

Estos serán los primeros partidos de la temporada

Martes 3 de octubre

Quimsa vs. Zárate Basket

Miércoles 4 de octubre

La Unión vs. Gimnasia

Unión vs. Instituto

Jueves 5 de octubre

Obras vs. Ferro

Olímpico vs. Zárate

Regatas vs. Argentino

Viernes 6 de octubre

Comunicaciones vs. Instituto

La Unión vs. Platense

San Martín vs. Gimnasia

Unión vs. Riachuelo

Sábado 7 de octubre

Boca vs. Ferro

Oberá vs. Argentino

Olímpico vs. Independiente

Domingo 8 de octubre

Comunicaciones vs. Riachuelo

San Martín vs. Platense

Lunes 9 de octubre

Gimnasia vs. Unión

Oberá vs. Peñarol

Quimsa vs. Independiente

Martes 10 de octubre

Boca vs. San Lorenzo

Miércoles 11 de octubre

Gimnasia vs. Comunicaciones

Platense vs. Unión

Regatas vs. Peñarol

Jueves 12 de octubre

Obras vs. San Lorenzo

Viernes 13 de octubre

Independiente vs. La Unión

Platense vs. Comunicaciones

Domingo 15 de octubre

Peñarol vs. Boca

Zárate Basket vs. La Unión

Martes 17 de octubre

Argentino vs. Boca

Ferro vs. Regatas

Miércoles 18 de octubre

Peñarol vs. Obras

Zárate Basket vs. San Martín

Jueves 19 de octubre

Ferro vs. Oberá

Instituto vs. Olímpico

Riachuelo vs. Quimsa

San Lorenzo vs. Regatas

Viernes 20 de octubre

Argentino vs. Obras

Independiente vs. San Martín

Boca vs. Gimnasia

Sábado 21 de octubre

Instituto vs. Quimsa

Riachuelo vs. Olímpico

San Lorenzo vs. Oberá