La Unión de Formosa dio pelea, pero perdió por la mínima ante Quimsa

Un triple de Brussino a 2,6 segundos de la chicharra le dio la victoria a Quimsa sobre La Unión de Formosa por 83 a 82. El local jugó con tres fichas mayores menos, en el visitante volvieron los tres jugadores que habían sido bajas en los últimos juegos y así con una rotación corta, el local estuvo muy cerca de derrotar al líder de la Liga.

Crawford fue doble figura con 18 puntos y 17 rebotes, Tabarez sumó 21 y Maldonado 17 en una rotación de 6 jugadores –Efambé fue el 7 con 8 décimas en la cancha-; en tanto en Quimsa, donde volvieron Gramajo, Anderson y Evans, Brussino metió 17 y Anderson 15. En La Unión no jugaron Cuthbertson, Ferreyra –con Covid- y Arn –con síntomas a Covid.

Maldonado tuvo peso inmediato en el desarrollo del juego con 7 puntos en fila que pusieron al local al frente, logrando un 10-4 cuando Thygesen anotó de tres. Quimsa no tardó en empareja eligiendo atacar profundo con Acevedo y Carabalí para empatar en 10.

La Unión se encargó de establecer una nueva distancia con buena defensa y varias vías de gol: sumaban Tabarez, Vieta y Crawford y había 7 de luz -24 a 17- aunque la visita gozó de mucha eficacia en el tramo final con sus tiros de tres puntos –2 de Gramajo y 1 de Roderick- para quedar apenas a tres -26 a 23-.

El segundo cuarto se vino con rachas. 5-0 de Brussino para que Quimsa iguale en 30 y la respuesta del local con un 7-0 que lo subió 37 a 30 con un doble de Maldonado, más dos libres y triple de Tabarez.

Hubo más para los de Japez con Thygesen anotando cerca del aro para que la brecha suba a 9 -41 a 32-. Entre Baralle y un triple de Cosolito, Quimsa volvió a ponerse cerca -45 a 40- ya sobre los 2 minutos finales de la fracción y el final del primer tiempo llegó en ese tono: 4 a cuenta del local -48 a 44-.

En 2,15 minutos del tercero Quimsa metió una carrera de 8 a 2 que le dio el mando por 52 a 50. Un triple de Brussino completó esa corrida que antes había tenido dobles de Cosolito y Anderson. Ganaba en solidez el visitante con el correr de los minutos con más de Anderson en la pintura y a distancia con Cosolito para ponerse 57 a 52 en casi 4 minutos de parcial.

La Unión no encontraba gol pero por un par de minutos también cerró su tablero y tuvo su rédito ante esta situación: aparecieron los puntos bien profundo entre Crawford y Podestá anotando un 6-0 -4 del extranjero- y otra vez el que lideraba el resultado era el local: 58 a 57.

Había más cambios de liderazgo. Gramajo vino a la cancha para producir en serio con dos lanzamientos de tres puntos que solo vieron red y que terminaron dejando a los suyos al frente por 65 a 60 ganando este cuarto 21 a 12.

La Unión, con su rotación corta, salió al cuarto final convencido que podía. En 3,30 minutos empató el partido en 69 con una carrera de 9 a 4 y un rato después ganaba con doble de Crawford 71 a 70. Sacó 3 con Tabarez y Thygesen -77 a 74- y antes de pisar el minuto el partido estaba igualado en 78 con doble de Cosolito.

La Unión fue adentro con Crawford que a 25 segundos de la chicharra anotó el doble y también sumó el libre por la falta ganada. 81 a 78 para los de Japez y minuto de Quimsa. Baralle sumó un doble con 15 segundos y de nuevo a los bancos -81 a 80-. Maldonado a la línea con 12 segundos con uno adentro y

Quimsa no perdonó enfrente. Baralle tuvo el tiro de tres, la siguió moviendo y fue Brussino el que disparó una verdadera bomba, con 2,6 segundos, para subir a los suyos 83 a 82. Thygesen buscó a Tabarez que no pudo dominar la bola y con la posesión para el visitante estaba todo resuelto.

