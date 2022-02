La Unión de Formosa perdió en Oberá su tercer partido consecutivo

Compartir

En un partido parejo, que hasta el final no tuvo un dominador claro, el representante misionero se hizo fuerte en casa y lo ganó 84-81. Johnson fue el goleador con 18, bien acompañado por De Los Santos que aportó 16.

Oberá se quedó con un triunfo importante ante el equipo formoseño, que batalló hasta el final y no pudo quebrarlo. El local, logró cerrar la defensa, encontró efectividad desde la línea de libres para apretar fuerte el puño y celebrarlo con la gente.

En el primer tiempo, el equipo dirigido por Fabio Demti fue muy intenso, corriendo toda la cancha, encontrando buenos lanzamientos desde afuera con De Los Santos, Fernández y Peralta. Algo fundamental para poder hacer una diferencia que sobre el final sería clave.

La Unión trabajaba fuerte en la zona pintada, con Crawford y Cuthbertson que hacían valer su talla y potencial. Además de la potencia y picardía de Tabarez.

Los parciales, fueron 27-23 y 19-15para ir al descanso 46-38.

En la reanudación del juego, la defensa formoseña mejoró y eso le dio la posibilidad de quedar a solo un punto promediando el parcial (53-52). Pero el Celeste reaccionó, se acomodó y fue encontrando espacios de contra, para luego recuperar la diferencia y dejar el marcador 66-59 (20-21).

Los últimos 10 minutos, fueron intensos, jugados con un cuchillo entre los dientes. Defensas fuertes bajo los dos aros. Ambos equipos se cargaron de faltas y eso los llevaba a la línea rival. Allí OTC fue más efectivo, donde en manos del norteamericano Johnson pudo encontrar una pequeña diferencia que le dio cierta tranquilidad para defender con mayor intensidad, sumado a que los de Ginobilli no fueron efectivos cuando tuvieron la posibilidad de acortar o pasar al frente.

El último parcial fue para la visita 18-22; pero no le alcanzó y el triunfo se quedó en Oberá.

Ahora, el Celeste tendrá dos semanas para recuperar soldados, como Giorgi que trabaja para ponerse a punto de su lesión en la muñeca que lo viene dejando excluido de los últimos juegos.

