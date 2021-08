“La Unión de Formosa se armó para competir”

Compartir

Fermín Thygesen, nuevo jugador de La Unión de Formosa, habló en UCU Radio sobre su presente y este nuevo desafío para la temporada 2021/22, después de su paso por Deportivo Viedma en La Liga Argentina. También se refirió a su paso por Bahía Basket y San Lorenzo.

“Estoy contento por la oportunidad que me da La Unión de Formosa y la quiero aprovechar. Es un equipo que se armó para competir, se apunta a intentar estar lo más arriba posible”, dijo el base que sumó 12,4 puntos de promedio, 3,1 rebotes y 4,5 asistencias en 27,4 minutos, en 30 encuentros en la última temporada.

“Hablamos con Chiche Jápez. Voy a ser el base suplente de Nico Ferreyra, tengo que pelear para ganarme mi lugar en la cancha. También tengo la posibilidad de jugar de dos por un rato. Ya quiero llegar a Formosa y sumarme al equipo”.

“Con Viedma teníamos todo para dar el golpe, en lo personal estoy muy agradecido. Estábamos ilusionados como equipo, creíamos que teníamos un gran potencial, pero no quita que tengamos una gran temporada”.

“Me siento un jugador más maduro y más completo. De Bahía Basket me llevo la formación y los hábitos que te forman como jugador y de San Lorenzo lo que significa estar en un club donde hay que ganar. Las dos cosas me hacen un jugador más competitivo y tuve la suerte de haber estado en esos dos equipos. Me gusta estar en un equipo con aspiraciones a ganar”.

Regatas presentó la

temporada y a Penka Aguirre,

su flamante refuerzo

El club remero tuvo su Conferencia de Prensa y todos los focos estuvieron en el gran fichaje, Nicolás “Penka” Aguirre. El jugador más ganador de los últimos años afirmó: “Estoy muy contento de estar en un club tan grande, lo vamos a dar todo”.

“Estoy muy contento de estar en un club tan grande, y quiero que sepan que esta temporada lo vamos a dar todo”, contundente, con alegría por este nuevo comienzo y con muchas ganas de que arranque el certamen, así se lo notó al Penka Aguirre en la Conferencia de Prensa que dio el club Regatas este jueves. El base más ganador de lo últimos tiempos agradeció a la dirigencia y al cuerpo técnico de la institución por la confianza que depositaron en él.

La conferencia tuvo como protagonistas al presidente del club, Dr. Eduardo Tassano, al secretario de deportes de la provincia, Jorge Terrile, a la flamante incorporación del “remero”, Nicolás “Penka” Aguirre, y al emblema de la institución, Paolo Quinteros. En primer lugar se hizo la presentación oficial del refuerzo, donde Tassano hizo entrega de la nueva camiseta del club con la número 7 para Aguirre.

Luego, el emblema “fantasma”, el hombre récord, Paolo Quinteros, dijo: “Tengo mucha ilusión, muchas ganas de comenzar esta nueva etapa con las competencias que tenemos por delante, con las incorporaciones. Ya son 11 temporadas, pero estoy con la misma ilusión que desde el primer año”. Además, hizo referencia a su nuevo compañero, y expresó que “es un lujo y un placer poder compartir equipo con el Penka, y él al plantel le va a dar mucha jerarquía, mucha presencia”.

