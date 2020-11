La Unión de Formosa se recuperó ante Libertad

Compartir

Los formoseños derrotaron por 88-79 a Libertad de Sunchales en el primer juego de la segunda fecha del Norte. Así, se levantaron tras el revés de ayer ante Quimsa. Konsztadt (18 puntos), Amicucci (16 tantos y 6 rebotes) y Giorgi (13 tantos y rebotes) fueron los mejores del ganador. En Libertad, no alcanzó el trabajo de Corzo (19 puntos).

Con aciertos de Marín, Konsztadt y Vasirani, La Unión tomó el mando del resultado desde el inicio, aunque sin poder ir más allá de los 4 puntos. Del otro lado asomaron Saglietti y Alloatti para equilibrar las cifras y entonces los minutos fueron pasando con margen estrecho.

La Unión sacó 5 -14 a 9- a 6 minutos del final del cuarto, con más de Konsztadt, pero una acción de dos y uno de Hure volvió a emparejar -14 a 12- para que de nuevo todo sea como en el tramo inicial. Solo iban a asomar novedades en el minuto final con un 5-0 para La Unión –doble de Amicucci y triple de Fernández- que le permitió sacar máxima de 6 -25 a 19- reducida en la acción final con un doble de Pérez: 25 a 21.

Máxima de 8 -29 a 21- con un 4-0 sacó La Unión en la largada del segundo pero, con su banco, Libertad reaccionó, sobre todo dando juego a Martínez en la pintura, para armar un parcial de 7-0 que lo dejó a la mínima.

Fernández y Amicucci eran los encargados de resolver en ataque y La Unión lograba cuidar el margen. Tenía 6 a su favor -38 a 32- pasando la mitad del cuarto y 5 -42 a 37- con 3 minutos por jugar.

Una vez más tenía 6 -45 a 39- el elenco de Cano pero Libertad no lo dejaba despegar. Se puso a 1 con una corrida de 5-0 e incluso tuvo una posesión para ponerse arriba, aunque la desaprovechó. Del otro lado Marín fue a la línea con un acierto y un triple de Gamboa fue lo último para ver en el capítulo permitiendo que La Unión vaya al descanso con un 49 a 44.

Un 5-0 de Libertad, vía Alloatti y Hure –triple- empató el juego en el arranque del tercero y La Unión reaccionó con un 4-0 atacado profundo con Gamboa y Konsztadt -53 a 49-. El juego se hacía de racha por racha. Lo empató por segunda vez en el cuarto Libertad –ahora en 53-, lo pasó a ganar con un triple de Mosley -56 a 55- y con un ataque rápido cerrado por Saglietti tenía ventaja de tres por primera vez en el juego -58 a 55- en la mitad del cuarto con un parcial de 14 a 6.

Hubo minuto y La Unión mostró otra cara. Giorgi con dos rompimientos para un personal 3-0 que igualó en 58. Pero la cara duró esos dos ataques nada más porque de ahí en adelante solo hubo intentos de tres puntos -4 errados- mientras que Libertad tuvo otra eficacia para que, con Saglietti y Hure, consiga su máxima de 9 -68 a 59- con la que cerró a su favor el cuarto. En esos 10 minutos se había quedado con un 24 a 10 que fue determinante para el cambio de rumbo del partido.

Con un triple de Pais y Konsztadt atacando profundo, La Unión se pudo a 3 -70 a 67- en los primeros 4 minutos del cuarto final. Mejoró notablemente en defensa, tenía otro semblante y la ofensiva era muy diferente a la del tercero. Siguió apretando con un doble de Giorgi -70 a 69- con 5,21 minutos en el reloj con un parcial de 10 a 2 que obligó al tiempo muerto de Saborido.

De nuevo el partido tenía todo por resolver, mucho más con un triple de Konsztadt que puso el juego 72 iguales. Cambiaron doble por doble y seguían a la par –ahora en 76- a 3 minutos del cierre. Pudo La Unión volver al frente con un doble de Pais -78 a 77- más falta, para un favorable 79 a 77. Volvió a correr Pais y ahora eran 4 a favor -81 a 77-. Con 1,46 minuto, Giorgi metió un triple clave para irse 84 a 79 pero la historia estaba lejos de estar resuelta. A Gamboa le pitaron una antideportiva pero Augusto Alonso erró los dos libres. En la reposición Alloatti logró ir por dos libres pero tampoco sumó. Igual le quedaba vida porque La Unión no pudo anotar en su posterior ofensiva y siempre con el 84 a 79 en el tablero y, ahora 33 segundos, la bola era para los de Sunchales. Siguieron sin anotar y ya no tuvieron chances. Konsztadt sumó dos en la línea a 12 segundos para un 86 a 79 solo modificado por un doble de Giorgi sobre la chicharra para el definitivo 88 a 79. Todo con un contundente 29 a 11 en estos 10 minutos finales.

