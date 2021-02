La Unión de Formosa superó a Bahia Basket

Compartir

La Unión de Formosa superó a Bahía Basket por 86 a 80 en un partido donde llegó a ganar por 20 puntos en el segundo cuarto –33 a 13- pero donde se topó con todos los problemas encima con el poderoso tercer segmento de su rival -33 a 20-. Los 20 se convirtieron en 1 en el inicio de los 10 minutos finales -63 a 62- pero de la mano de la experiencia de Marín, Gamboa y Amicucci pudo cuidar el mando en el resultado hasta el final.

Amicucci con 22 puntos -16 en el primer tiempo-, Giorgi con 15 y Marín y Gamboa con 13, lideraron al equipo de Cano. Enfrente hubo 26 de Pacheco, 16 y 10 rebotes de Ruesga y 13 de Lugarini.

En 4 minutos, La Unión cargó sus ofensivas en la pintura y con 10 anotaciones de Amicucci despegó 10 a 2. Mientras Bahía apostaba al tiro de tres puntos sin éxito -0 de 5- y el elenco de Cano renovaba su idea de ir bien profundo para dominar las acciones, obligando el primer minuto de Cors luego de una penetración de Gamboa que le dio ventaja de 10 a los suyos -12 a 2 en casi 5 minutos.

En el regreso hubo más de lo mismo. Intento de tres fallado de Pacheco y contra con Gamboa y Giorgi para el 14 a 2. Activado Giorgi también de tres en la ofensiva posterior para un parcial de 17 a 0 que subía a La Unión 17 a 2. Cortó la sequía Pacheco en el noveno intento de tres de los suyos a 3,33 minutos del final del cuarto. En el cierre hubo más de Giorgi –doble- Paz generó acción de tres puntos con doble y falta y caire cerró el resultado con un acierto de tres para un amplio 22 a 8.

Un parcial de 5 a 0 para la Unión abrió el segundo cuarto. Triple de Ríos y un doble de Torres para 19 -27 a 8-. Ruesga iba a anotar para Bahía y llegando a la mitad del capítulo se armó un pasaje de muchas imprecisiones por lo que no hubo más puntos hasta que llegó el pedido de tiempo muerto de Cano buscando corregir lo que ahora no generaba en ataque.

Aciertos de tres cortaron las sequías de uno y otro. Tolosa y Figueredo movieron las cifras y de inmediato volvieron cuatro de los iniciales en La Unión –solo Marín quedó en el banco- con efecto inmediato en las manos de Gamboa sumando de tres para alcanzar los 20 de diferencia -33 a 13-.

Con Ruesga y Pacheco, Bahía bajó la brecha en los últimos 3 minutos de acción para ponerse a 13 -37 a 24-. Doble largo de Giorgi y dos libres de Amicucci armaron una corrida de 4 a 0 para La Unión en la recta final y solo quedó por ver a Lugarini con doble y libre y Amicucci ganando de nuevo bajo el aro -16 puntos en el primer tiempo- para cerrar en 43 a 27.

En 2,20 minutos del tercer cuarto bahía armó un parcial de 12 a 7 con los aciertos de tres puntos que antes no habían entrado e incluso ganando segundas opciones a partir de los rebotes ofensivos. La brecha era de 11 -50 a 39- y Cano paró las acciones con un minuto.

El juego volvió con volcada de Novaes para quedar a 9 -50 a 41-, corrió Ruesga y estaba a 7 -50 a 43- hasta que Marín apareció con mucho oportunismo para anotar de tres -53 a 43- frenando el ímpetu del rival. Se sumó uno de dos de Konsztadt para volver al doble dígito -54 a 43- pero de la mano de Ruesga, de nuevo los bahienses estaban a 7 -56 a 49-.

Ya los aciertos en ataque de La Unión –cada vez más esporádicos- iban a ser poco. Enfrente Elías anotó 5 puntos en fila para establecer diferencia de solo un triple -60 a 57- que iba a ser con la que se iba a cerrar el parcial luego de dos triples más, uno de Caire -63 a 57- y otro de Pacheco -63 a 60-.

Si faltaba algo para que el liderazgo de La Unión quede en riesgo total, Gamboa paró con falta antideportiva a Pacheco en la largada del cuarto final. El base metió los dos libres -63 a 62- pero Bahía no pudo sumar más en la reposición. Gamboa tuvo desquite con un 4-0 que le dio aire a La Unión -67 a 62- que iba a sumar más con dos libres de Torres para un parcial de 6 a 0 -69 a 62-.

Volviendo a las fuentes –el juego interno- La Unión consolidó su momento. Se puso 75 a 66 con anotaciones de Amicucci y Giorgi pasando la mitad de esta fracción final. Lugarini y Ruesga le devolvieron energías a Bahía con un 4 a 0 para estar otra vez encima -78 a 73- con 2,31 minutos.

Bordeó el precipicio La Unión porque Gamboa estuvo cerca de perder la bola –campo atrás-, la pudo traer y luego hubo asistencia en la pintura para Amicucci que anotó el doble y ganó falta.

No pudo agregar el libre y el juego estaba 80 a 73. Ruesga con un doble y Pacheco en la línea con dos, dejaron a Bahía a una pelota a 1,17 -80 a 77-. La Unión no anotó en la acción siguiente y Elias lo buscó empatar con un triple pero sin éxito. Marín ganó libres a 34 segundos para no fallar ninguno y poner el juego 82 a 77.

Lugarini anotó de tres a 24 segundos del final -82 a 80- y con 17 segundos Gamboa estaba en la línea: dos adentro y 84-80. Amicucci se encargó de terminar con las chances de Bahía al poner una tapa a Pacheco y con 4 segundos Marín cerró el resultado con dos libres para el definitivo 86 a 80.

