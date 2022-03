Compartir

Los formoseños derrotaron por 83-77 al Ciclón, de la mano de un encendido Cuthbertson (19 puntos y 10 rebotes). El elenco de Sepo Ginóbili ganó una parada clave para seguir escapando del fondo.

Un triunfo clave para sus intenciones de salir de la zona baja de la tabla obtuvo La Unión de Formosa ante San Lorenzo por 83 a 77. Generó distancias en las cifras en el primer tiempo, con una máxima de 14 -43 a 29- pero le tocó sufrir en el capítulo final con el rival quedando a un doble -77 a 75-. Allí armó un oportuno 4 a 0 que le permitió cerrarlo a favor.

Cuthbertson se anotó con un doble-doble con 19 puntos y 10 rebotes y el resto del goleo local estuvo muy repartido, lo que no ocurrió en el elenco porteño que tuvo a Pérez Tapia con 27 y a Sandes con 16.

La noche se abrió con anotaciones de dos puntos de cada lado que los fue subiendo a la par en las cifras hasta que San Lorenzo sumo dos triples pegados, con Rutemberg y Sandes, para generar la primera separación de números: 14 a 10. Hubo más de Rutemberg en el resto del parcial -10 anotaciones- y así el visitante llevó la brecha a -19 a 13-.

Con la energía de Cuthbertson, La Unión salió del bache un instante después de sumar 4 pérdidas seguidas. 4 anotaciones del extranjero y un triple de Ferreya para un parcial de 7 a 0 que lo dejó arriba 20 a 19, cerrando el cuarto con un 23 a 21 luego de un triple de Vieta.

Un segundo triple de Vieta y dos dobles de Podestá armaron un 7 a 0 para el local en 1,30 minutos del segundo parcial para tomar 9 a favor -30 a 21-. Con más de Podestá, ahora de tres, había 10 -33 a 23- aunque San Lorenzo comenzó a encontrar soluciones en ataque con Zalio -35 a 29-.

Nuevo momento Cuthbertson en el juego con dos anotaciones de tres del foráneo para pasar los 10 -41 a 29- y luego una corrida cerrada por Arn para que sean 14 los puntos entre uno y otro -43 a 29-. La anotación de Arn llegó con 4 minutos en el reloj y de ahí hasta que quedaron 36 segundos, La Unión no volvió a anotar. Claro que no se vio tan complicado porque el rival solo sumó 3. Tabarez cortó la sequía pero en el cierre Sandes sumó de tres para ajustar cifras -45 a 35-.

El tercero tuvo mucho del primero. Gol por gol para un 13 a 11 de La Unión en 5 minutos de partido para un 58 a 46 que le permitía al local seguir firme al frente. Un rato más arriba, hubo más a favor de los de Ginóbili con un 4-0 entre Ferreyra y Cuthbertson para quedar de nuevo en las puertas de la máxima -63 a 50-.

Respondió automáticamente San Lorenzo con Pérez Tapia. Personal 6 a 0 del escolta con dos triples y, como no pasaba desde el segundo cuarto, la distancia era de 7 -63 a 56- en el minuto final y fue de 7 con la bocina -65 a 58-.

San Lorenzo fue por más en el inicio del cuarto final. A 6 -70 a 64- pero llegó al rescate, como en toda la noche, Cuthbertson, con un doble y falta para acción de tres y luz de 9 -73 a 64-. Se pegó un doble sobre la chicharra de Arn y había 11 -75 a 64- aunque el visitante siempre volvía, ahora con un triple de Pérez y Pérez Tapia, este con dos libres y una acción de tres para ponerse a 4 -76 a 72-.

Arn mostraba el camino para resistir con rebotes ofensivos, aunque no estaba fino en la línea –2 de 4- y del otro lado la suma era de a tres, ahora con Corzo para quedar a un doble -77 a 75-. Rompimiento lleno de oportunismo de Thygesen para el doble y después un rebote más en ataque de Arn que lo puso en la línea, ahora perfecto -81 a 75-. Casi que fue todo, porque solo un doble de Pérez Tapia movió el resultado hasta para los de Boedo de ahí hasta el final y La Unión logró el objetivo de ganar en casa.

