La Unión fue superado claramente por San Lorenzo

San Lorenzo le ganó a La Unión de Formosa por 98 a 73 en un juego que lo puso muy a su favor desde el segundo cuarto con una corrida de 19 a 0. De ahí en más controló el partido con un trabajo muy intenso de su joven plantel que siempre tuvo al rival bajo control. Llegó a ganar por 34 -89 a 55- en el cuarto parcial y La Unión se pudo poner a 10- 58 a 48- en el tercero.

El arranque mostró a ambos con pérdidas y con San Lorenzo consiguiendo una distancia de 7-4 con un triple de Cerminato y el trabajo en la pintura de Hernández. La Unión logró igualar en 7, cerca de los 4 minutos de juego, con un doble más falta de Vasirani bien profundo y, más adelante, con un triple de Konsztadt se puso arriba 12-9. Respondió San Lorenzo con una corrida de 5-0 para subir 14 a 9 pero en los minutos finales el elenco de Cano tuvo chances de correr –Pais- y encontrar un acierto de tres puntos –Gamboa- para llevarse el capítulo por 20 a 16.

Todo mal para La Unión en la largada del segundo cuarto. Un 7-0 en contra en casi 2 minutos para que su rival vuelva a tener el mando en las cifras -23 a 20-. Cáffaro ganando un rebote ofensivo, Ferreyra de tres y Fjellerup corriendo, armaron esa corrida que obligó al minuto de Cano.

No podía volver peor al juego La Unión perdiendo la pelota y con Hernández sumando dos libres para un 9-0 y 25 a 20. A 6,18 para el final el parcial era de 11-0 y la diferencia se ensanchaba -27 a 20- con un San Lorenzo que secó al rival con una defensa zonal con mucha presión.

Lo de todo mal se convirtió en todo muy mal en el resto de la fracción para La Unión: recibió un parcial de ¡19 a 0! Con 3,24, minutos por delante logró su primera anotación en el cuarto aunque luego iba a llegar a verse 19 puntos abajo -41 a 22- con un parcial, hasta ahí, de 25 a 2. El cuarto se cerró con un 27 a 8 para San Lorenzo y con un panorama totalmente opuesto a lo que habían dejado los 10 minutos iniciales, obviamente con una gran preocupación en el elenco de Formosa.

Un triple de Defelippo marcaría nueva máxima en el tercero: 21 con un 52 a 31, producto de un parcial de 9 a 3 en 2,30 minutos. La Unión salió a cambiar eso y lo iba a lograr con un parcial de 17 a 6 que le permitió quedar a 10 -58 a 48-. Mejoró en defensa, tuvo oportunidades para correr y con buenas tareas de Fernández y Giorgi ponía suspenso al juego. De igual manera, en el tramo final del segmento, Hernández ganó seguido en la pintura contra Vasirani y así se cerró el tercero con San Lorenzo arriba por 16: 66 a 50.

En el cuarto ya no hubo más suspenso. Volvió a dominar con plenitud el elenco de Boedo y la máxima no paró de subir en los primeros 5 minutos llegando a ser de 34 -89 a 55-. Fue abrumador el trabajo del conjunto de Santander ante un rival que ya no tuvo ninguna oportunidad de volver a verse con opciones de pelear por el resultado.

Síntesis:

La Unión de Formosa (73): A. Konsztadt 3, E. Gamboa 7, F. Pais 16, F. Giorgi 15 y E. Vasirani 10 (FI); V. Fernández 11, M. Ríos 5, A. Peralta 0, C. Amicucci 4 y N. Vicentín 2. DT. D. Cano.

San Lorenzo (98): J. Vildoza 10, J. Defelippo 7, M. Fjellerup 15, L. Cerminato 15 y K. Hernández 11 (FI); A. Cáffaro 21, I. Cerino 2, M. Gago 2, S. Ferreyra 12 y F. Rutenberg 3. DT: S. Santander.

Arbitros: O. Britez, R. Smith y M. Piedrabuena.

Parciales: 20-16, 8-27 (28-43), 22-23 (50-66) y 23-32 (73-98).

