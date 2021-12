La Unión perdió su quinto partido de manera consecutiva

Compartir

Se presentaron dos equipos con la necesidad imperativa de cambiar la suerte de sus rachas. Por un lado el conjunto formoseño que venía de cuatro derrotas consecutivas y un récord de 2-7 que lo mantiene solo por encima de Platense y Atenas y, en frente, un conjunto milrayitas que también viene de dos derrotas de local y empieza con una dura gira por la conferencia norte.

La Unión arrancó decidido a tomar la iniciativa en el partido bajo la conducción de Nicolás Ferreira y con Zach Cubbertston como carta goleadora, tomando tiros de media distancia y con un buen porcentaje de triples, para sumar 10 puntos en el primer segmento, con 2/2 de larga distancia, para sacar una máxima de 10 (19 a 9) a falta de cuatro minutos, que obligó Ramella a pedir su primer minuto e intentar revertir una ofensiva, hasta el momento contenida.

Con el ingreso de Valinotti y Monacchi la visita mejoró en defensa, donde a los dueños de casa le costó un poco más en el uno contra uno, pero en ataque siguió sin enhebrar buenas posesiones que lo acerquen en el marcador. Los suplentes del celeste entraron en una buena sintonía, aportando gol y alternativas que, con un triple de Vieta sobre la chicharra, les permitió irse arriba al descanso por 27 a 15.

El segundo cuarto bajó considerablemente el goleo, La unión empezó a trabajar el poste bajo para sacar dividendos y aprovechar la falta de un 5 natural de la visita, pero si bien fue contenida por Thornton y Glass, con un buen pasaje de su banco de suplentes, con 12 puntos, mantuvo la diferencia en el doble dígito a falta de 3 minutos (36 – 24).

El local, demostró criterios a la hora de distribuir la pelota, encontrando buenas posiciones de lanzamiento con un Jonathan Maldonado ávido a la hora de asistir principalmente a su goleador Cuthbertson que terminó con 12 puntos y 7 rebotes en la primera mitad. En frente, en un equipo que no encontró los caminos y no pudo dominar en el poste bajo, encontró en el tiro desde los 6.75 una alternativa que lo mantuvo en partido con 3 triples en el parcial y le permitieron no perderle la pisada a La Unión que se fue al descanso arriba 43 a 35.

El tercer parcial empezó con un bache en el que hubo una sola conversión de campo durante los primeros cuatro minutos. Dentro de un pasaje magro en generación de juego, Peñarol aprovechó la rápida acumulación de faltas del rival y con un triple de Sansimoni se acercó a dos puntos 44 a 42 sin mostrar un gran juego pero aprovechando las pérdidas de los formoseños (cinco en el parcial).

En el peor momento del local, el que apareció para brindar soluciones fue Patricio Tabarez. El oriundo de Presidente Derqui, estuvo firme en el duelo en defensa con Lockett y, en ataque, fue la carta principal con 13 puntos y 11 de corrido en su equipo para volver a darle diferencias a La Unión (54 a 46). Finalmente, el local encontró productividad en las penetraciones a la salida del pick and rol para mantener la diferencia, ante los embates milrayitas, por 63 a 55.

Como a lo largo del partido, el último segmento empezó trabado en ofensiva de ambos lados, en parte porque Japez le dio minutos de descanso a Chaz Crawford que había sido determinante bajo los canastos y, a partir de ahí, La Unión no tuvo fluidez ni buena efectividad, mientras que Peñarol que jugó incómodo todo el partido encontró algunas acciones de Thornton y un gran pasaje de Marín para acercarse a 2 (67 a 65) promediando el parcial.

Todo abierto en un partido que dominó el local pero que nunca llegó a darle cifras definitivas, al punto que a falta de tres minutos para el final, el que estuvo por primera vez arriba en el marcador a Peñarol 68 a 69.

En los últimos minutos se vio lo mejor del partido, no por juego sino por la tensión que se vivió en la definición. Errores de ambos lados y un Peñarol que permitió segundas oportunidades dejó el partido abierto y a la deriva.

Un doble forzado de Sansimoni le dio el liderazgo en el marcador a la visita por la mínima a falta de dos minutos pero La Unión, por su parte, no le encontró la vuelta a un final en el que a pesar de los rebotes ofensivos no encontró las vías de gol. El local falló en cuatro intentos al aro de manera consecutiva y sufrió dos pérdidas por 24 segundos en las últimas ofensivas que le impidieron doblegar a un rival que se aferró con uñas y dientes a esa pequeña diferencia, que significó la victoria agónica de Peñarol por 71 a 70.

El goleador en la visita fue Marín con 19 puntos, acompañado por Sansimoni con 16 (4/8 3PT) y 7 rebotes. Mientras que en La Unión no alcanzaron los 18 puntos y 8 rebotes de Pato Tabarez ni la doble figura de Cuthbertson con 14 unidades y 14 tableros.

Buen triunfo para los marplatenses que continuarán su gira cuando visiten el miércoles a Regatas, mientras que los formoseños tendrán su revancha el mismo día cuando enfrenten a Olímpico de La Banda en el Polideportivo Cincuentenario.

Síntesis

La Unión (70): Ferreyra 4; Maldonado 5; Tabarez 18; Cuthbertson 14 y Crawford 14 (F.I) Thygesen 2; Vieta 4; Arn 5; Podestá 4 y Caire.

D.T: Eduardo Japez.

Peñarol (71): Sansimoni 16; Buemo 6; Marín 19; Thornton 9 y Lockett 4 (F.I) Valinotti 7; Monacchi 2; Glass 8 y Gorosterrazú.

D.T: Leandro Ramella

Parciales: 27 – 15; 43 – 35 (16 – 20); 63 – 55 (20 – 20); 70 – 71 (7 – 16).

Árbitros: Fabricio Vito – Fernando Sampietro – Alberto Ponzo.

Estadio: Polideportivo Cincuentenario.

