La Unión se llevó de Comodoro Rivadavia un triunfazo

El conjunto de Formosa tuvo un enorme cierre para vencer a Gimnasia como visitante por 69-61 y conseguir el cuarto éxito consecutivo.

La Unión es una de las sensaciones de este comienzo de temporada. Los de Formosa esta vez golpearon en Comodoro Rivadavia y vencieron por 69-61.

Seba Acevedo fue goleador con 17 puntos, seguido por 16 de Brandon Beavers y 15 de Jonatan Machuca. En el verde no alcanzaron las 14 unidades de Anyelo Cisneros.

La Unión marcó tendencia en la primera mitad con un Beavers intratable y haciendo buenas conexiones con Acevedo y Machuca. En el contexto de unos 20 minutos de muchos errores (15 pérdidas entre ambos), Gimnasia no encontró el aro con 10-42 de campo y los de Formosa se fueron al entretiempo con ventaja de 36-27.

Con una mejora defensiva y apariciones de Cisneros y Cárdenas, Gimnasia reaccionó en el arranque de la segunda parte y pasó al frente en el marcador. A partir de allí entraron en un golpe por golpe, con los de Narvarte teniendo activos a Acevedo y Machuca más Graterol. Pero en los últimos 3 minutos apareció el colectivo de La Unión para quebrar el partido. Desde allí metieron un parcial de 14-4 a base de un gran trabajo defensivo, ante un Gimnasia que siguió abusando del tiro de tres (6/42) y no fallaron desde la línea para cerrar una nueva victoria y consolidar el gran comienzo.

Lema: «Estamos camino a

ser un equipo fuerte en defensa»

Tras la cómoda victoria de Quimsa sobre Atenas por 102 a 66, el pampeano, Leonardo Lema, expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo. «Estoy contento por el triunfo. La clave era bajar su porcentaje de tiros de campo, que venía alto en el partido anterior. Si bien en el primer cuarto no estuvimos tan finos en ese aspecto, creo que desde el segundo logramos acomodarnos para llevarnos el triunfo», destacó el jugador, quien sumó 23 puntos y 11 rebotes para completar una doble figura.

El ex Instituto y Atenas también analizó el crecimiento colectivo del equipo: «Estamos en camino a ser un equipo fuerte en defensa. Tenemos muchos jugadores para rotar y poder hacerlo. En ataque no dependemos de nadie; somos un equipo con buenos jugadores, con gol en distintas posiciones y capacidad para correr bien la cancha».

Finalmente, el jugador de 27 años habló sobre lo que viene para la Fusión: «Tenemos una semana antes del próximo partido y luego una gira difícil por la Liga Sudamericana. Es un tiempo que nos servirá para practicar y seguir mejorando las falencias que tenemos».