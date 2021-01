La Unión sumó a Lautaro Cabrera y Gonzalo Torres

Compartir

La Unión de Formosa inició el 2021 con novedades en la estructura del equipo de trabajo. Se suman al plantel los jugadores Gonzalo Torres y Lautaro Cabrera, en tanto que ya no serán parte Alejandro Peralta y Víctor Fernández. También se integra al grupo Emilio Boutet, kinesiólogo. Desde este sábado reanudaron los entrenamientos en Buenos Aires de cara a la continuidad de la Liga Nacional prevista, para La Unión, el 13 de este mes.

El elenco dirigido por Daniel Cano cerró el 2020 obligado a postergar cuatro de los partidos que tenía en el fixture por los casos de COVID-19 que afectaron a la delegación en Buenos Aires. En ese tramo final de año se presentaron otras situaciones que fueron resueltas de común acuerdo entre la dirigencia y los jugadores involucrados. Así por ejemplo, se dio la rescisión del vínculo con Alejandro Peralta, afectado por una lesión en una de sus manos. Algo idéntico, aunque en este caso por una decisión personal, se dio con Víctor Fernández, quien optó por no seguir jugando al básquet de manera profesional.

Ante estas realidades, la dirigencia trabajó en el mercado para cubrir los lugares y fue así que se concretaron las llegadas de Gonzalo Torres y Lautaro Cabrera.

Torres, ala pivote nacido en Bahía Blanca el 16 de julio de 1994, viene de jugar la primera porción de esta temporada en Instituto de Córdoba, donde había llegado procedente de Estudiantes de Concordia. Actuó en los 19 juegos del elenco cordobés viniendo desde el banco con un promedio de 3,8 puntos y 3,3 rebotes en 14 minutos de juego.

Mientras que Cabrera –nacido el 3 de noviembre de 2000 en Formosa- es jugador de la cantera de La Unión, ha participado en todas las Ligas de Desarrollo y ya ha tenido también minutos en el equipo profesional donde debutó en la temporada 2016/17.

Por último, al staff, que ya reanudó los entrenamientos en Buenos Aires, se suma el kinesiólogo Emilio Boutet, integrante del equipo médico, quien no había podido viajar en el primer tramo de la competencia.

