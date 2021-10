La Universidad Nacional de Formosa se suma a la Campaña Global «Race To Zero»

Compartir

El Rector, Esp. Augusto Parmetler, en concordancia con el espíritu que impulsa la formación en la Universidad Nacional de Formosa, de futuros profesionales vinculados a los recursos naturales y al medio ambiente, como así también, las líneas estratégicas definidas en ciencia y tecnología que priorizan los ODS 2030, asume el compromiso y suma a nuestra Casa de Altos Estudios a las Universidades del Mundo que acompañan a la ONU en su iniciativa “Race To Zero”.

No sobrepasar en 1,5º C la temperatura del planeta respecto a la época preindustrial, tal como lo establece el Acuerdo de París, es el objetivo de la campaña internacional de la ONU Race to Zero (Carrera hacia el cero), la mayor alianza creada en la historia para afrontar la emergencia climática. Forman parte de este colectivo 2.162 empresas, 708 ciudades, 23 regiones, 127 inversores y 571 universidades hasta hoy, pues, la Universidad Nacional de Formosa, por decisión de su Rector, se suma a esta iniciativa para frenar el calentamiento global.

La campaña internacional Race to Zero fue oficializada el 5 de junio de 2020, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, con la idea de propiciar tras la pandemia de coronavirus una recuperación saludable, resiliente y sin emisiones de carbono, que cree puestos de trabajo, desbloquee el crecimiento inclusivo y sostenible y reduzca el riesgo de futuras conmociones. En esta línea, se fueron sumando Universidades de diferentes países, las que serán reconocidas por su compromiso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021, que será la 26° Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará este año, del 1 al 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Escocia.

Para este momento significativo, en el que el Rector mediante el rellenado de un formulario virtual suma a la UNaF a la Campaña, lo acompañaron: la Mgter. Alicia Calabroni, Secretaria de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología (SeCyT) de nuestra Casa de Altos Estudios, el Mgter. Luis Alberto Ynfante, Docente-Investigador, Director del Proyecto Emprendedorismo 360° y la Becaria EVC-CIN, Antonella Díaz, de Laguna Blanca, futura Licenciada en Ciencias Ambientales, sumada al citado proyecto.

Cabe mencionar que, Emprendedorismo 360°, es un nuevo concepto acuñado por primera vez en este proyecto de investigación, que focaliza no sólo en lo relevante que resulta pasar de la idea de negocio a la acción, sino también, como se hará para que ese pasaje y posterior desarrollo, sean sustentables y contemplen el uso más eficaz y eficiente de los recursos, en definitiva, de la energía a emplear, de ahí, que toma relevancia todo lo inherente a las energías renovables dentro del ecosistema emprendedor como uno de los nuevos ejes a contemplar en la cultura emprendedora moderna. Básicamente, se apunta a plasmar en un manual de buenas prácticas el uso eficiente y eficaz de los recursos en el camino del emprendedor. Si bien, conforme al compromiso asumido hoy con la ONU, el mismo se focalizará en una primera instancia en la UNaF, a los efectos de armar, en formato virtual y en forma colaborativa con la comunidad universitaria dicho manual para nuestra Universidad.

No obstante, es destacable contar que, su incipiente desarrollo ya ha tenido presentaciones y reconocimientos, como ser: en Argentina: en 2019, en la Reunión de la Red Argentina de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (RAUSA) y en 2021, en la IX Reunión de RAUSA, bajo el lema “Universidades Comprometidas con los ODS 2030: La década de la Acción”. En Paraguay: Ponencia en la Bienal Científica Internacional UNICAN 2019. Modalidad póster y oral. Obtención de la Mención de Honor en la modalidad oral. Y en Brasil, en el 1º Simposio Internacional Zicosur Universitario – Energías Renovables (SIZU 2019).

Con renovadas energías, valga la analogía, con el aval del Rectorado, en el ámbito de la SeCyT, se seguirá trabajando en “Emprendedorismo 360°”, a fin de respaldar con acciones concretas, a las que seguramente se sumarán otros proyectos e iniciativas, sopena de los diversos proyectos ya en marcha, con un mismo propósito: convertir en realidad en Formosa, las aspiraciones de la Campaña Global “Race To Zero”.

