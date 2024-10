“La Universidad Pública, una inversión en el futuro de todos” (Por Lic. Faustino “Yiyo” Duarte)

En un contexto donde Javier Milei ha dejado en claro su intención de ajustar el gasto público a toda costa, el desfinanciamiento de las universidades públicas emerge como una de las decisiones más alarmantes para el futuro de Argentina.

Este ataque directo a uno de los pilares fundamentales del desarrollo social y económico del país no solo representa un grave retroceso, sino que incluso desde una visión meramente económica resulta profundamente erróneo.

Las universidades públicas han sido, desde sus orígenes, motor de progreso para Argentina y toda América Latina. No solo han formado profesionales capacitados en diversas áreas del conocimiento, sino que han generado líderes que han contribuido al desarrollo de sus naciones.

Argentina fue pionera en la región en consolidar una educación superior accesible y de calidad, un logro que resulta amenazado bajo el modelo de ajuste de Milei, quien parece no comprender que la educación no es solo un gasto, sino una inversión en el futuro.

El papel de las universidades trasciende lo económico: su contribución al desarrollo social es invaluable.

La universidad pública argentina no solo ofrece formación profesional, sino que fomenta el pensamiento crítico, la investigación científica y la movilidad social.

El acceso a una educación gratuita y de calidad ha sido, para muchos jóvenes de sectores populares, la única vía para salir de la pobreza.

¿Qué ocurrirá con esos futuros si se elimina el financiamiento que hace posible ese acceso?

Es necesario recordar que, históricamente, la universidad argentina ha sido un espacio de autonomía, libertad de cátedra y cogobierno, principios fundamentales logrados gracias al radicalismo a principios del siglo XX.

Sin embargo, fue Juan Domingo Perón quien sumó a esos principios la gratuidad universitaria en 1949, mediante el Decreto 29.337.

Esta medida permitió que la educación superior llegara a sectores obreros y populares, democratizando así el acceso al conocimiento y permitiendo la movilidad social.

Se trató de una decisión que no solo impactó a nivel nacional, sino también en toda América Latina, consolidando a Argentina como un faro de educación superior en la región.

Un ejemplo emblemático de la importancia de la universidad pública es la lucha estudiantil en la provincia de Formosa, donde jóvenes encabezados por “Bocha” Pereira dieron su vida por la causa de una universidad accesible para todos.

Pereira, mártir de la causa, fue asesinado por la última dictadura militar genocida, que además de sembrar el terror y la muerte, cerró universidades en su intento de sofocar cualquier resistencia al régimen.

Junto con otros estudiantes, su sacrificio es un recordatorio doloroso de lo que está en juego cuando se atacan las instituciones educativas que son el corazón de la movilidad social y el desarrollo de un pueblo.

Con el retorno de la democracia, otros tomaron la posta del “Bocha” y se logró la Universidad Nacional de Formosa.

En contraposición a la visión restrictiva y destructiva de Milei, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ha apostado por la expansión y el fortalecimiento de la educación pública.

Insfrán no solo defiende las universidades nacionales, sino que también ha creado la Universidad Provincial de Laguna Blanca, un espacio en el que cientos de jóvenes y adultos de Formosa, así como de países limítrofes, pueden formarse gratuitamente en carreras estratégicas para el desarrollo regional, como la medicina y otras disciplinas clave.

Este tipo de iniciativas demuestran que la educación pública no solo es posible, sino fundamental para el crecimiento sostenido de la provincia y del país en su conjunto.

Las universidades públicas no son solo centros de formación; son el corazón de la movilidad social, la innovación y el progreso.

Son un espacio de debate, de construcción de pensamiento crítico, de producción de conocimiento científico que impulsa la economía y la sociedad en su conjunto.

Un título universitario no solo ofrece mayores oportunidades laborales, sino que abre la puerta a una vida más digna, con mejores niveles de salud, satisfacción vital y longevidad.

El impacto social de las universidades públicas es innegable. Fomentan la equidad, contribuyen a una sociedad más justa y son fundamentales para el desarrollo de redes profesionales que impulsan el avance de los países.

El ajuste propuesto por Milei no solo amenaza estos logros, sino que retrocede sobre conquistas históricas que han puesto a Argentina en un lugar privilegiado dentro de América Latina.

Privar a la universidad pública de los fondos necesarios para su funcionamiento es un ataque directo a la base del desarrollo argentino.

Aún para aquellos que solo ven la vida desde un prisma económico, esta medida es un sinsentido. La educación es desarrollo económico y social, y desfinanciarla solo conduce al estancamiento.

Las universidades no solo producen profesionales, sino que crean una sociedad más crítica, más equitativa, más libre.

Si Milei sigue adelante con este retroceso, estará hipotecando el futuro de millones de argentinos y, en última instancia, comprometiendo el desarrollo del país.

El desafío ahora es entender que la universidad pública no puede ser vista como un gasto prescindible, sino como una inversión en el futuro de todos.

Sin ella, Argentina no podrá seguir siendo ese faro de conocimiento y equidad que tantas generaciones han defendido y que tanto ha significado para América Latina.

Lic. Faustino “Yiyo” Duarte

Pdte Centro Emp. Pcos. Fsa.