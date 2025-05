La UOCRA avanza con la negociación paritaria por fuera de Trabajo: ¿rompe el techo del Gobierno?

El sindicato de la construcción terminó de pagar en abril la última suba pactada con los empresarios. En qué estado se encuentran las conversaciones y qué porcentajes podrían acordar.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se prepara para firmar nuevos aumentos para todos los trabajadores del sector.

Tras completarse el pago de las última subas pactadas con las cámaras (CAMARCO y FAEC), que abarcaron el período enero-marzo, las partes reanudaron las negociaciones para firmar otro entendimiento salarial.

Las conversaciones, por el momento, se mantienen en el plano informal, fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo, indicaron desde el gremio que encabeza Gerardo Martínez.

Respecto a los porcentajes sobre la mesa, aún no hay precisiones. El último acuerdo estableció un ajuste escalonado del 4,3% sobre los salarios básicos vigentes a diciembre de 2024.

Además, las partes acordaron el pago de dos sumas fijas no remunerativa de $ 20.000 para quiense se encuentren agrupados bajo los Convenios Colectivos de Trabajo CCT N° 76/75 y CCT N° 577/10. Ambos bonos fueron abonados durante la segunda quincena de febrero y marzo.

Teniendo en cuenta que la inflación mantuvo, salvo el rebote inesperado de marzo, su tendencia a la baja, todo parece indicar que los números del nuevo trato serían similares a los de aquella vez.

Pero pensando en esta nueva etapa , tanto al sindicato como a la patronal se le sumó un nuevo ingrediente a tener en cuenta: el techo paritario que el Gobierno busca establecer en ciertas actividades.

Al ser consultados, fuentes de la UOCRA adelantaron que no están dispuestos a seguir los lineamientos que busquen imponer desde el área que maneja Julio Cordero.

«Es una negociación exclusiva con la contraparte empresaria», afirmaron.

Habrá que ver entonces qué postura adopta el Gobierno, que en el caso de Comercio intentó, sin éxito, dejar sin efecto lo negociado y reformular el acuerdo.

El sector de la construcción es uno de los más golpeados por las políticas económicas del Gobierno nacional y es, además, el sector que presenta el mayor porcentaje de empleo no registrado del país.

Según datos del INDEC, en marzo de 2025 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó un 4,1% respecto al mes anterior.

Además, en lo que refiere a puestos de trabajo registrados en la actividad en el sector privado, se registró en febrero una baja de 0,5% con respecto al mismo mes del año anterior.