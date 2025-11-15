La Urgencia del Diálogo y la Fragilidad de la Democracia

En su editorial del programa radial «Exprés En Radio» por FM VLU 88.5, el conductor Omer Merlo abordó temas cruciales sobre la situación política y social, tanto a nivel nacional como en Formosa. El eje central de su análisis se centró en la pérdida del diálogo y el debilitamiento de la democracia a causa de las actitudes de la clase dirigente.

La Crisis del Diálogo: Un Mal Argentino y Formoseño

Merlo inició su reflexión destacando la importancia de la escucha y la conversación, señalando que estos valores se han diluido en la actualidad.

«Acá tratamos de hablar con los invitados, de escucharnos, de dialogar. Algo como le digo siempre, algo que estamos muy lejos en esta Argentina, en Formosa mismo. El diálogo se ha perdido.«

El conductor advirtió sobre las consecuencias de este quiebre en la comunicación, donde «cada uno hace lo que quiere, no le deja hablar al otro, no le interesa lo que opina el otro». Este comportamiento, según el editorialista, conduce directamente a la pérdida de solidez del sistema institucional.

«Eso en en algún momento genera lo que está generando. o sea, empezamos a perder fuerza. La fuerza de la democracia se empieza a perder. Eso es una cuestión grave.«

La Soberbia Política que Debilita la Democracia

El análisis se centró en el rol de los dirigentes. Merlo criticó la falta de autocrítica y la negativa a dialogar, no solo entre ellos, sino también con la ciudadanía. Esta actitud se agrava cuando los políticos no aceptan los resultados electorales que no les son favorables.

«Cuando los dirigentes, cuando los políticos no dialogan, cuando los políticos no dialogan con el pueblo, ni entre ellos ni con el pueblo, cuando los políticos se enojan porque la gente decide votar de otra forma que no les gusta a ellos, entonces ahí empieza a perderse el peso y la importancia de la democracia y la democracia se empieza a debilitar.«

Merlo enfatizó que ningún funcionario posee la verdad absoluta, desmitificando la figura del político como un ser «iluminado» o «Mesías».



Por el contrario, destacó que son simplemente «hombres de carne y hueso y que se equivocan».

La falta de responsabilidad por los errores cometidos es otra de las graves falencias señaladas:

«Cuando un gobernante un intendente, un presidente no se hace cargo de, las «macanas» que hacen y bueno, ahí te demuestra qué clase de dirigentes tenemos.«

El Conflicto de Laguna Yema: ¿Persecución Política?

El conductor se refirió al conflicto laboral en Laguna Yema, donde el intendente Werning acusó al presidente de la Comisión de Fomento de Chiriguanos, Antonio Calderón, de inmiscuirse en asuntos locales en nombre del Gobernador Gildo Insfrán.

«Werning salió a decir, acá viene Antonio Calderón y hace desastre acá en mi pueblo. Y lo de él es comisión de fomento y viene a joder la vida acá. En Laguna Yema.«

Merlo utilizó este caso para cuestionar las internas dentro del oficialismo provincial, preguntando si tan bajo se había caído en la política que se utiliza a personajes cuestionados para atacar a un «compañero» que intentó «salirse del plato» (apartarse de la línea oficial) y que luego regresó al mismo. El conductor se preguntó: «¿Quién le da la orden al perro para que vaya y ladre?», insinuando una directriz superior en la acción de Calderón.

El Antecedente Cuestionable de Antonio Calderón

La editorial trajo a colación un episodio anterior de Antonio Calderón: el video donde se filmó conduciendo a «200 km/h en la ruta nacional». Merlo criticó duramente la falta de sanción judicial en este caso, contrastándolo con lo que pasaría si la misma acción la hubiera cometido un opositor como Basualdo o Paoltroni.

«Yo todavía estoy esperando que algún fiscal, que alguien le haya hecho la multa por haber mostrado a qué velocidad iba sobre una ruta nacional. Haciendo correr peligro, no solamente su vida… el problema está la vida de los demás también.«

El conductor argumentó que esta «doble vara» se debe a la filiación política: «Ah, no, pero Antonio Calderón es compañero, entonces no.«

La Caza de Brujas y el Castigo al Disidente

El editorialista lamentó que la confrontación y la persecución al que piensa diferente se haya convertido en la norma, citando la situación de Basualdo en Las Lomitas.

«En todas estas peleas estúpidas por poder, por no querer perder el poder, por querer castigar al que pensó en algún momento sacar el plato, sacar el pie del plato…«

Merlo concluyó que este clima de persecución y fanatismo es el que socava la institucionalidad.

«Ahí está nuestra democracia debilitándose. ¿Y quiénes son los responsables de que esta democracia se debilite y que en vez de hacerse fuerte cada vez esté más débil. ¿Quiénes son los culpables? Nuestros funcionarios, nuestros diputados, nuestros concejales.«

El conductor finalizó su mensaje con un llamado a la sociedad y a sus representantes, pidiendo que dejen de lado el fanatismo.