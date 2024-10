La UTA estudia una medida de fuerza sin Moyano

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) analiza una medida de fuerza para el martes 29 de octubre, que podría ser un paro de colectivos o no cobrar boletos en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El conflicto salarial está empantanado y este lunes 28 vence la extensión de la conciliación obligatoria dictada hace un mes por el Gobierno. A fines de septiembre el gremio había decidido ir a un paro general por 48 horas debido a la falta de avances en sus paritarias.

Este jueves a las 15 empezó una reunión entre las empresas de colectivos, el sindicato y representantes de la Secretaría de Trabajo, en la que de antemano los participantes saben que hay muy pocas chances de llegar a un acuerdo.

Por eso, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, evalúa ir a un paro general por 24 horas el próximo martes. Y se preocupa especialmente en que la medida de fuerza no sea leída como un paro contra el gobierno de Javier Milei, sino contra las empresas.

Debido a una vieja rivalidad, Fernández no quiere quedar pegado a los Moyano, Hugo y Pablo, que irán a un paro de transporte el miércoles 30 de octubre.

La disputa es económica: los 40.000 choferes afiliados a la UTA cobran desde julio un sueldo básico de $ 1.060.000 por mes y buscan un retroactivo a agosto con aumentos graduales para que en diciembre alcance los $ 1.322.000, un 24,7% en ese período.

El dinero tiene que salir de las tarifas que pagan los pasajeros o de los subsidios del Estado nacional. La suma de ambos rubros llega a $ 880 en septiembre y tuvo en 2024 apenas un incremento de 27% en lo que va del año.

La próxima semana habrá un encuentro entre los actores del sector y el Ministerio de Economía para evaluar la situación financiera y definir si habrá un aumento de las tarifas o subsidios a mediados de noviembre, que impactará en la inflación y las cuentas fiscales.

En los primeros nueve meses del año, el gasto público destinado a subsidios al transporte público por colectivos acumuló $ 756.149 millones mediante el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), con una reducción del 31% en términos reales -descontado el efecto de la inflación- frente al mismo período de 2023, de acuerdo a los datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.