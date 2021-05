La UTA Formosa adhiere al paro de colectivos de 48 horas: piden recomposición salarial

Compartir

La Unión Tranviarios Automotor de la Argentina (UTA) anunció ayer un paro de actividades en el interior del país desde esta medianoche. La medida de fuerza afectará los servicios de corta y media distancia durante 48 horas y se tomó a raíz del reclamo por una recomposición salarial, en busca de equiparar a los trabajadores de todo el país con los de Buenos Aires.

En ese sentido Diego Mendoza, delegado de la UTA en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la medida de fuerza que será sin concurrencia a los lugares de trabajo.

“Este miércoles por la mañana hemos tenido una audiencia con las cámaras empresariales dejando en claro cuál fue el resultado que fue negativo para los trabajadores y es por eso que la UTA central ha decretado un paro a partir de las 00 de este jueves por 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo como para ver si los empresarios pueden rever su negativa al pago de las paritarias del 2021”, explicó.

Asimismo aclaró que la medida de fuerza, “tiene que ver con este reclamo salarial porque nosotros durante el 2021 no hemos tenido paritarias si bien se ha acordado un bono que todavía está dando vueltas en el aire en Formosa, ya lo vamos a cobrar a partir de la semana que viene, paritarias para este año no tenemos, el AMBA ha cerrado con un 42% de paritarias, habíamos buscado lo mismo pero hasta el momento no lo hemos conseguido y por eso esta protesta”.

“Nosotros planteamos esta situación a las cámaras que nuclean a todas las empresas del interior del país y han expresado un no rotundo directamente, no hay ni una negociación, no ofrecieron nada por eso se da este paro”, reiteró.

De la misma forma, Mendoza indicó que “de esta forma el jueves y viernes no hay colectivos, el sábado se reanudaría el servicio”.

Respecto a si la medida se podría levantar en el caso de un posible arreglo, indicó que “el paro ya está decretado, tenemos una audiencia para el día martes recién, ojalá que los empresarios digan que ofrecen esto, pero hasta el momento no hay nada y el paro es algo concreto”.

Denuncio además que en Formosa, “todavía nos deben un plus de 15 mil pesos que era pagadero en tres cuotas de 5 mil pesos, hasta ahora no tenemos paga ninguna cuota, en teoría la semana que viene estarían liberando las partidas para el pago de eso, estamos esperando ese dinero también”.

“Venimos soportando muchas cosas, habíamos pedido vacunas, somos esenciales para algunas cosas y para otras evidentemente no”, finalizó Mendoza.

