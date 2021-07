La UTHGRA aún no tuvo respuestas a petitorio donde solicitaron extender horario de atención

Compartir

Eusebio Salinas, secretario general de la UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), filial Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO dijo que aún no tuvieron respuesta al pedido que realizaron para extender el horario de atención al público hasta las 22 horas.

“Nosotros gracias a Dios a través del gremio tenemos todas las puertas abiertas, vamos a profundizar la capacitación, estamos en contacto con Buenos Aires porque tenemos seis cursos que tienen que bajar, ya sea en forma virtual o presencial y eso va a depender de los empresarios, lo poco que están trabajando hoy creo que van a reforzar más sus planteles porque la capacidad va a quedar muy chica”, analizó.

Asimismo recordó que “presentamos un petitorio para ver si podíamos ampliar el horario de atención unas dos horas más, hasta las 22 y de ahí hasta las 00 el delivery, pero hasta ahora no recibimos ninguna respuesta. Esto es algo que necesitamos, un tiempo atrás decía que aquel que cerró difícilmente quiera abrir porque de nuevo porque ya no quiere invertir, hay muchos que se fueron, algunos se quedaron y vamos a ver con los que se quedaron si se puede empezar a reactivar”.

Contó que ante el difícil escenario del sector, “los empleados siempre están a la expectativa, el empresario hoy es como que está cubriendo la materia prima y el día de trabajo, hasta ahí llega, esa es nuestra preocupación”.

Aseguró además que “para volver a recomponer todo va a pasar un tiempo,de uno a dos años para volver a ser lo que fuimos en su momento, todos los compañeros de otras seccionales se quedaban admirados porque en Formosa cada vez se empezaron a abrir más microemprendimientos y lugares de trabajo en la parte gastronómica y eso era lindo porque en la parte gastronómica todos eran jóvenes que pudiendo ir a invertir en lugares donde ellos saben que hay más habitantes donde la venta ya se puede estar asegurada porque hay más flujo de gente y turismo apostaron a la provincia y ponían su negocio acá”.

Salinas opinó además que los contagios en el sector existen y aseguró que para evitar esto debe primar la responsabilidad individual. “Esto depende de la responsabilidad de cada uno, si están con síntomas cómo van a salir a sentarse en un bar, eso depende del cuidado de cada uno, en el rubro hubo trabajadores que estuvieron contagiados y tenemos afiliados que han fallecido a causa del covid. Hay que tener un poco de cuidado hacia cada uno y hacia los otros ciudadanos”, pidió a los formoseños. “En todo lugar de trabajo hacen sus burbujas, tienen cuidados pero al que se viene a sentar tampoco se le puede exigir un PCR, si los locales no venden tampoco comen”.

Para finalizar contó que“la FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), “presentó por su parte un petitorio y nosotros también hicimos otro para ver si podíamos extender un poquito más el horario y como el slogan del gobernador dice que tenemos que estar todos juntos, creo en esta también tenemos que estar juntos para delinear y que ellos sientan de nuestra propia voz cómo están los trabajadores y de la parte empresarial llevarle una estadística de cuánto negocios ya cerraron y cuántos están quedando, qué cantidad de cubiertos tenemos hoy en Formosa”.

