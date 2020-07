La utilización de la capacidad instalada de la industria fue de 46,4% en mayo

Compartir

La utilización de la capacidad instalada en la industria fue en mayo del 46,4%, lo que implicó una caída de 15,6 puntos porcentuales respecto al 62% de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el cotejo mensual, mayo mostró una mejora de más de 4 puntos porcentuales frente abril pasado, cuando el uso de la capacidad instalada fabril fue de 42% y funcionaron a pleno las medidas de aislamiento social para morigerar el avance de la Covid 19, informó el organismo.

Estas variaciones tuvieron su correlato con el nivel de actividad de la industria en mayo, cuando se registró una caída de 26,4% en relación con igual mes del año pasado y se recuperó 9% en comparación con abril

El informe del Indec, que abarcó a un total de 1.700 establecimientos manufactureros relevados en medio de las restricciones impuestas por la Covid-19, precisó que durante el quinto mes de 2020 solo el 38,6% de las industrias pudo operar con normalidad, mientras que el 50,3% tuvo una actividad parcial y el 11,1% permaneció cerrado.

En mayo, la utilización de la capacidad instalada de en rubro metalmecánico fue de 31,7%, superior en algo más de 10 puntos porcentuales respecto al registrado en abril (20,1%) e inferior más de 18 puntos frente al 49,9% de igual período de 2019.

En líneas generales, las industrias metálicas básicas exhibieron un mayor uso de la capacidad instalada en mayo (39%) respecto de abril (25,1%), impulsado esencialmente el sector siderúrgico.

Según datos difundidos por la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo se incrementó 81% en mayo respecto al período marzo-abril, aunque registró una disminución de 52% contra igual mes de 2019.

Algo similar ocurrió en el caso de la refinación del petróleo, donde el uso de la capacidad instalada en mayo fue de 57 %, 11 puntos porcentuales más que el 46,2% abril. No obstante, en la medición interanual, el quinto mes del corriente año marcó una caída de más de 20 puntos contra el 78,3% de igual período anterior.

Los productos minerales no metálicos, vinculados a la construcción, mostraron un mayor uso de la capacidad instalada en mayo, de 38,5%, por debajo del 64,8% de doce mese atrás y por encima del 22,5% de abril pasado.

En tanto, los productos del tabaco registraron en mayo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 62,2%, inferior al del mismo mes del año pasado (70,8%).

El cotejo mensual de este último sector mostró un sensible incremento, debido a que la industria tabacalera no abrió sus puertas a lo largo del abril por no estar dentro de las actividades esenciales.

Algo similar ocurrió en el caso de la industria automotriz: en mayo el uso de la capacidad instalada fue de 6,2%, luego de que en abril todas las terminales automotrices estuvieron sin actividad productiva por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En mayo de 2019, el uso de la capacidad en las terminales automotrices fue de 36,6%.

En este marco, y con estos guarismos, en los primeros cinco meses del año, el sector fabril acumuló un retroceso del 16,3% en su nivel de actividad.

En la encuesta cualitativa que realiza el Indec entre los industriales, el 61,6% de los consultados proyectó que la demanda interna continuará en baja hasta agosto inclusive, mientras que 26,7% no anticipó mayores variantes, y el 11,7% pronosticó una mejora.