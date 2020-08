“La vacuna contra Covid-19 debe ser un bien de acceso universal”

Compartir

El canciller Felipe Solá consideró hoy que “la vacuna contra el Covid-19 debe ser un bien de acceso universal y no un negocio”, al exponer en una reunión del Prosur, en donde ratificó la voluntad del Gobierno de poner “a disposición de todas las naciones” la que Argentina producirá junto a México.

“La Argentina se siente hermana de todos los países en medio de este sufrimiento común, pero tenemos esperanza y la primera de ellas es la posibilidad de esta vacuna” que “si todo va bien, a partir de diciembre podrá llegar, de manera creciente, a las 250 millones de dosis en mayo”, dijo Solá.

El jefe del Palacio San Martín expuso hoy en el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), ante los presidentes Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia), Martín Vizcarra (Perú), Irfaan Ali (Guyana), la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Muñoz, y varios ministros de Relaciones Exteriores de la región.

Allí, señaló que “en nuestro país hay varias vacunas en funcionamiento, una de ellas en fase tres, pero estaremos en comunicación permanente con todos los países de Latinoamérica para quienes requieran la que se producirá junto a México por el acuerdo firmado con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, porque nadie se salva solo. Como dijo el presidente Alberto Fernández en marzo en el G20, debe haber solidaridad absoluta”.

Según informó la Cancillería en un comunicado, Solá explicó que “el mundo parece haber aceptado que la innovación tecnológica generada frente al Covid-19 sea un bien de acceso universal y no un negocio”, idea que también impulsó el Presidente, y entonces “debemos pensar que es algo positivo dentro de lo negativo”.

En otro tramo de su exposición, el ministro celebró que varios países de la región actuaran con rapidez y gran capacidad de readaptación frente a la Covid-19 que, remarcó, permitieran fortalecer los sistemas de salud.

Asimismo, reivindicó las medidas tomadas por el Gobierno de Alberto Fernández para contener las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

“Hemos gastado adicionalmente un 5,25 de nuestro PBI en el tema Covid y en el mantenimiento del empleo para que no cerraran las empresas, pymes o grandes, pagando la mitad del sueldo, y en programas directos de ayuda social”, indicó.

Solá afirmó además que “con respecto a la declaración (de la reunión del Prosur) tenemos puntos de apoyo y algunos desacuerdos, pero como la pandemia nos afecta a todos por igual, la Argentina manifiesta que no está de acuerdo con aislar a nadie, ni con dejar afuera a nadie, ni de acuerdo con bloqueos o sanciones y menos aún en condiciones de Covid-19”.