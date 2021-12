La vacunación contra el coronavirus a niños de 3 y 4 años tuvo una muy buena respuesta

Compartir

Linkedin Print

La jornada de vacunación a niños y niñas de 3 y 4 años se desarrolló ayer con total normalidad en la ciudad de Formosa.

En la oportunidad, en el Estadio Cincuentenario y el Instituto Pedagógico Provincial (IPP), que fueron los lugares habilitados, se completaron los esquemas de segunda dosis con la vacuna Sinopharm en esa franja etaria.

El único requisito para ello fue haber contado con la primera inmunización, hasta día 6 de diciembre inclusive.

La doctora Eugenia Ruíz, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada, quien estuvo coordinando la tarea sanitaria en el estadio cubierto del Cincuentenario contó que «todo se hizo con tranquilidad».

En ese sentido, especificó que «hubo una concurrencia permanente de los papas, tíos, abuelos con sus niños de 3 a 4 años que fueron los beneficiarios de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19».

Así como a aquellos menores que todavía no contaban con la vacuna, añadió, resaltando que nuevamente la campaña tuvo «una muy buena respuesta de la gente», por lo que se mostró «muy satisfecha».

La jornada se inició a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 15 horas, asistiendo los tutores responsables de los niños, obligatoriamente con DNI, certificado de vacunación donde constaba la aplicación de la primera dosis según corresponda.

Y con el barbijo correctamente colocado, requisito que la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Humano consideró, junto al lavado de manos y la distancia social «las medidas preventivas que no debemos dejar de cumplirlas».

Inclusive, pidió «evitar concurrir a espacios donde haya aglomeración de personas», marcando en esto «la responsabilidad individual que todos tenemos que tener porque la pandemia no terminó».

Así resaltó la doctora Ruíz que «esta exitosa campaña de vacunación en la provincia se viene realizando siguiendo el lineamiento del gobernador Gildo Insfrán, cumpliendo con el objetivo de cubrir a toda la población objetivo».

«Ello a través del trabajo permanente y responsable de los integrantes del sistema sanitario, con el firme acompañamiento de todas las instituciones y el pueblo de Formosa», concluyó.

Compartir

Linkedin Print