La vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio para embarazadas está vigente hasta el 31 de octubre

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, se recordó que la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a las embarazadas que están entre las 32 y 36 semanas de gestación fue extendida hasta el próximo 31 de octubre.

Si bien, inicialmente, estaba prevista hasta fines de agosto, se anunció su continuidad hasta el último día de este mes, con el objetivo de ampliar la protección a los recién nacidos frente a la bronquiolitis y neumonía, causadas por este virus que constituye una de las principales causas de internación en las niñas y niños menores de un año.

Respecto a eso, el jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, explicó que “a partir de los 15 días de aplicada la vacuna, comienza la transferencia de anticuerpos al bebé, a través de la placenta y continua durante la lactancia”.

De esa manera, los lactantes quedan protegidos, durante los primeros seis meses de vida, contra la bronquiolitis y la neumonía. A su vez, reduce el riesgo de hospitalizaciones y de complicaciones respiratorias que puedan desarrollarse a raíz de esas enfermedades.

El Virus Sincicial Respiratorio es la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) en la infancia, especialmente en lactantes menores de un año, siendo lo menores de seis meses los que están más predispuestos a desarrollar cuadros graves

En la época invernal, el VSR suele elevar la cantidad de consultas ambulatorias.Mientras, que, en algunos casos, provoca un aumento de las internaciones debido a las complicaciones y cuadros graves que requieren de cuidados en áreas críticas que, inclusive, pueden terminar en fallecimientos.

“La vacunación materna contra el VSR es una excelente oportunidad que tienen las embarazadas para poder proteger a sus bebés desde el nacimiento y durante los primeros seis meses de vida, una etapa crítica en lo que respecta al impacto que este virus puede tener en la salud del bebé”, insistió Arroyo en el cierre.