La venta de combustibles cayó en mayo 8,1% intermensual

La venta de combustibles retrocedió en mayo 8,1% respecto de abril, con mayor incidencia en las naftas que en el gasoil, mientras que frente a igual de mes de 2020 marcó una mejora de 33,2%, al cotejar contra el período de mayor restricciones por la pandemia de coronavirus, informó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha).

De esta forma, la venta de combustibles registrada en mayo se encuentra 9,8% por debajo del nivel prepandemia, que toma como referencia a febrero de 2020, si bien cinco provincias ya superaron ese desempeño.

El informe del Cecha detalló que en mayo la caída de ventas de las naftas fue del 13,2% respecto a abril, mientras que el gasoil tuvo una retracción del 3,2%.

“Esta caída del 8,1% del conjunto de los combustibles líquidos se registró en particular en las naftas, lo que habla de la menor circulación producto de las medidas dispuestas a nivel nacional ante la segunda ola de esta pandemia”, explicó Gabriel Bornoroni, presidente de Cecha, en una rueda de prensa virtual.

Sin embargo, la continuidad de la mayoría de las actividades productivas, en particular del agro, explicaría una caída sensiblemente menor del gasoil.

En el caso de que la comparación se realice frente al mismo mes de 2020, momentos de mayores restricciones a las de mayo último, se registró un crecimiento en la venta de naftas del 53,4% y en el caso del gasoil del 20,9%, se explicó en el trabajo realizado en base a datos de la Secretaría de Energía.

En tanto, en comparación con el mes previo al inicio de la pandemia, es decir febrero de 2020, en mayo pasado se registró una caída del 19,7% mientras que en gasoil prácticamente equipararon el desempeño de ventas con una retracción de apenas el 0,3%, se destacó en el trabajo elaborado por Economics Trends.

Bornoromi destacó que la caída de 8% puede parecer menor, pero para las estaciones de servicio es una caída importante porque el sector se maneja un punto de equilibrio alto y su rentabilidad depende del volumen”.

En el análisis por provincia, se resaltó que en mayo cinco provincia recuperaron el 100% de los niveles previos a marzo 2020: Chaco, Jujuy, La Rioja, Misiones y Tucumán; en tanto que tres provincias aún no alcanzaron el 50% de lo que vendían entonces, tal el caso de Catamarca, Formosa y San Luis.

En el caso de los dos mayores distritos por ventas de combustibles, las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron en mayo volúmenes equivalentes al 71,7% frente a febrero de 2020, mientras que en la provincia de Buenos Aires fue del 77,2%.

Sobre el regreso a niveles de prepandemia, Bornoroni afirmó que “se deben atender dos indicadores vinculados a la recuperación de una circulación normal, pero también la evolución de la economía porque si hay menor actividad hay menores ventas”.

“Se puede hablar de octubre, pero es necesario llevar a lo habitual la circulación, estar todos vacunados y no tener restricciones de circulación, y a la vez que la economía no se estanque y retome el crecimiento”, reseñó el directivo.

