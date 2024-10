La verdad del allanamiento a la militante de Juan Grabois

Juan Grabois puso a Fernanda Miño a manejar miles de millones de pesos de la Secretaría de Integración Socio Urbana SISU durante el gobierno de Alberto Fernandez. La funcionaria y el propio Grabois están siendo investigados por supuestas irregularidades con los fondos del Fideicomiso de esa dependencia: el FISU.

“Hacemos responsable al gobierno de este accionar propio de la dictadura”. “Son nuestros enemigos que están cruzando una línea roja más, que son cobardes, siempre cobardes con los de arriba y muy fuertes con los de abajo. Esto no se lo vamos a dejar pasar”.

Quizás como venganza por haber perdido el dominio de la calle, Juan Grabois vio la oportunidad de poder ganar algo de centralidad y salió con munición gruesa a acusar al gobierno de Javier Milei de mandar “encapuchados” a la casa de su principal militante, Fernanda Miño, en San isidro.

El relato acusatorio de Grabois duró apenas algunas horas. Desde su posteo en las redes, a las 23.30 del martes, hasta que la Policía Bonaerense, el Ministerio de Seguridad de Axel Kicillof y la fiscalía de San isidro a cargo de John Broyard aclararon a Clarín cómo había sido y quién ordenó el allanamiento que el ex candidato a presidente pareció endilgarle a las fuerzas que comanda Patricia Bullrich.

El arma secuestrada en el allanamiento a Fernanda Miño que sería de su marido que es parte del Servicio Penitenciario.El arma secuestrada en el allanamiento a Fernanda Miño que sería de su marido que es parte del Servicio Penitenciario.

“Grabois. El operativo que reclamás fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que tengas que reclamar, hacéselo a tu amigo Axel Kicillof”, retrucó Bullrich.

“Lo de Grabois no es nuevo. Es un mala leche. Sabía que era la bonaerense y a pesar de eso salió a hablar de dictadura. La realidad es que es nuestra policía, la de la Provincia de Buenos Aires, que cumplió una orden de un fiscal del Conurbano por un violento robo en Tres de Febrero”, se enoja en conversación con este diario un altísimo funcionario de Axel Kicillof.

En el Departamento Judicial de San Isidro reconocen que enviaron al grupo especial GAD de la policía bonaerense a irrumpir en la casa de Fernanda Miño. El operativo se realizó en su vivienda de la calle Intendente Neyer 2360 porque figura como propietaria de una camioneta Dodge Journey patente LCX466 que tenía pedido de captura por ser usada en el asalto de una moto a los tiros.

“Incluso en la requisa que se realizó el martes a las 22 en la casa de Miño, se encontró una pistola Bersa Thunder número de serie 811313, la cual sería propiedad de Juan Carlos Molina, efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense”, informaron. Molina es la pareja de Miño.

Si bien Juan Grabois eligió no atender a Clarín, desde su organización social admitieron que la camioneta en cuestión estaba nombre de Molina y Miño pero que la habrían vendido “hace tres meses”. La piquetera no habría hecho la denuncia de venta ni la transferencia.

Cuando entró la policía, Miño estaba con su marido y una menor. “Los vecinos nos informan que cuando abrió la puerta, un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron violentamente por atrás”, denunció Grabois que habría ocurrido.

Y remarcó que “son nuestros enemigos que están cruzando una línea roja más, que son cobardes, siempre cobardes con los de arriba y muy fuertes con los de abajo. Esto no se lo vamos a dejar pasar”.

Además, según su relato, el piquetero aseguró que “una de las menores que estaba en el lugar cuando fue el operativo, artero, completamente ilegal, nos cuenta que un señor encapuchado la agarró del pelo y la golpeó. Son muy guapos con los pobres, son muy guapos con los villeros”.

En el Gobierno de Kicillof estan incómodos con el “nuevo circo” de Grabois.