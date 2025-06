La verdadera historia de las tres mujeres que habrían querido quemar a un presunto ladrón

El caso repercutió en las últimas horas en la provincia de Jujuy: tres mujeres fueron demoradas tras ser acusadas de intentar prender fuego a un hombre en el barrio Malvinas Argentinas, en la capital provincial.

El hecho ocurrió frente a la casa del supuesto agredido, un hombre de 38 años que, según se dijo en un primer momento, había sido rociado con nafta. Sin embargo, de acuerdo con lo que pudo saber Infobae, la situación no fue exactamente como trascendió al principio.

Todo pasó el lunes pasado, alrededor de las 10.30. Unos agentes de la Comisaría Seccional N°32 recorrían la zona haciendo notificaciones judiciales cuando se encontraron con un hombre que les pidió ayuda. Estaba alterado y gritaba que unas mujeres querían prenderlo fuego.

Al acercarse a la vivienda, los policías sintieron un fuerte olor a nafta y, como medida preventiva, llamaron a refuerzos. Un móvil llegó al lugar poco después y trasladó a las tres mujeres demoradas a la comisaría.

El hombre, en ese momento, prefirió no hacer la denuncia. Más tarde, fue su hermana quien se acercó a la comisaría y formalizó la acusación contra las sospechosas, asegurando que su hermano tenía miedo de que ellas cumplieran con lo que supuestamente habían intentado hacer.

El caso comenzó a ser investigado por el Ministerio Público de la Acusación. Posteriormente, se estableció que lo que ocurrió en esa casa del Pasaje Peatonal 38 no fue un ataque planificado, según explicaron a este medio fuentes judiciales.

El hombre en cuestión es una persona con “serios problemas de adicción a la pasta base”, algo que forma parte del contexto de la situación. En ese domicilio había un bidón de nafta porque él se dedica a arreglar motos. Las tres mujeres lo acusaban de ser un ladrón y por eso fueron a buscarlo, enfurecidas.

Todavía no está claro si, efectivamente, él les robó algo. Lo concreto es que las mujeres llegaron hasta el lugar y, en medio de la discusión, una de ellas tomó el bidón y arrojó un poco de combustible al piso. En ese momento, le dijeron al hombre que le quemarían la casa. Fue entonces cuando apareció la Policía y puso fin a la pelea.

Las fuentes consultadas explicaron que las mujeres no llevaron la nafta con intención de agredir. El combustible estaba allí y fue en el marco de la discusión que se produjo esa acción intimidatoria. Así, las tres fueron imputadas por amenazas y la fiscalía pidió una medida de restricción de acercamiento, que luego fue concedida por el juez de Control.

A cada una de ellas se le notificó de esa decisión y quedaron citadas para continuar con el trámite en la fiscalía. Por lo pronto, hasta este jueves en el expediente no consta que las mujeres hayan detallado qué fue lo que el hombre les habría robado, aunque tendrán oportunidad de declarar cuando sean citadas a indagatoria.

Otro caso en Jujuy

Otro hecho violento ocurrido en la provincia norteña en los últimos días tuvo lugar en la ciudad de Perico, donde un joven de 24 años fue detenido tras atacar a otro hombre con un destornillador.

Todo comenzó dentro de un boliche y terminó en la vía pública, a la altura de las calles Bernardino Rivadavia y Cochinoca. La víctima, un hombre de 42 años, resultó con heridas en el rostro y tuvo que ser hospitalizado.

La situación no pasó a mayores por la intervención de efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 6. Mientras patrullaban la zona, vieron a un hombre forcejeando con una joven de 28 años que pedía ayuda. La mujer era la pareja del hombre agredido. Los uniformados, entonces, redujeron al atacante y la asistieron.

La víctima contó que el agresor los increpó y golpeó dentro del local bailable. La pelea siguió en la calle, donde el joven lo atacó con un destornillador.

El atacante fue identificado y, al ser verificados sus datos, se descubrió que tenía medidas restrictivas vigentes. Quedó detenido y fue trasladado a la sede de la Unidad Regional 6, donde se radicó la denuncia y se realizaron las actuaciones judiciales correspondientes.